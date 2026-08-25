Samsung Galaxy A54 засветился с One UI 9: Samsung готовит бета-тест

Samsung начала внутреннее тестирование One UI 9 для Galaxy A54. На корейском тестовом сервере обнаружена первая сборка прошивки с номером A546SKSUJZZH3/A546SSKCJZZH3/A546SKSUJGZH3.

Информацию обнаружил инсайдер Tarun Vats. По его данным, Samsung должна запустить публичное бета-тестирование One UI 9 для Galaxy A54 уже в ближайшие дни. Речь идет о южнокорейской версии смартфона Galaxy A54 5G — модели SM-A546S.

Samsung сначала проводит внутреннее тестирование, а доступность бета-программы зависит от конкретной модели и региона. Сейчас официальная программа One UI 9 доступна для ограниченного числа устройств.