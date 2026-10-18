Claude Mythos 5 самостоятельно разработал квантовые схемы, которые в разы эффективнее лучших известных

Модель Anthropic самостоятельно вывела математические тождества и предложила более экономные схемы для восьми вычислительных задач, улучшив опубликованные ранее решения

Модель Claude Mythos 5 компании Anthropic разработала новые схемы квантовых вычислений, которые в отдельных задачах требуют на порядок меньше операций, чем ранее опубликованные решения. Модель работала в автоматическом цикле: предлагала схему, получала оценку программы, проверявшей её корректность и вычислительную стоимость, а затем дорабатывала следующий вариант. Человек не вмешивался между этапами этого цикла.

Всего Claude оптимизировала 8 базовых вычислительных процедур для задач химии, оптимизации, моделирования квантовых систем, теории чисел и численных методов.

Одна из наиболее заметных разработок связана с вычислениями на эллиптических кривых — математических объектах, используемых, в частности, в криптографии. За 53 часа работы Claude предложила способ обратимого вычисления модульной обратной величины, необходимого для операций с такими кривыми. В основе решения лежит алгоритм divsteps, известный по классическим вычислениям, но сложный для переноса на квантовый компьютер. Дело в том, что квантовая схема должна сохранять возможность обратного выполнения вычислений: промежуточные данные нельзя просто удалить, как в обычной программе. Предыдущие подходы требовали хранить историю условных переходов, расходуя дополнительные кубиты — квантовые аналоги битов.

Claude Mythos 5 самостоятельно разработал квантовые схемы, которые в разы эффективнее лучших известных
Источник изображения: Anthropic

Claude нашла способ восстанавливать эту историю по промежуточным числам, вывела новые алгебраические тождества и получила формулу для восстановления последовательности операций. Корректность результата проверили численными симуляциями, а математическое утверждение дополнительно формализовали в Lean — системе для проверки доказательств. Один из новых вариантов схемы использует на 12% больше кубитов, чем самый компактный из прежних вариантов, но требует в 17 раз меньше квантовых гейтов. Это показывает, что разработчики могут выбирать более выгодный баланс между объёмом квантовой памяти и количеством операций.

Вторая разработка касается декодера для алгоритма Decoded Quantum Interferometry (DQI), предназначенного для решения задач оптимизации. Claude заменила расширенный алгоритм Евклида, использовавшийся в прежней схеме, декодированием Берлекэмпа — Мэсси, а также сократила объём промежуточных данных, которые необходимо хранить. В результате число гейтов уменьшилось в 12 раз относительно предыдущей конструкции Google. Вместо резервирования памяти на худший случай, требовавший 665 кубитов, новая схема выделяет 19. Такой компромисс основан на результатах 403 млн симуляций: примерно в одном случае из 10 000 исключительная ситуация требует больше памяти, чем предусмотрено, и вычисление не удаётся завершить. Авторы указывают, что эта частота укладывается в допустимую для рассматриваемой задачи ошибку.

Масштаб возможной экономии вычислительных ресурсов иллюстрирует и моделирование FeMoco — железосерного кластера в составе фермента нитрогеназы, участвующего в превращении атмосферного азота в аммиак. В 2017 году оценка вычисления энергии основного состояния этой системы составляла около 50 трлн гейтов Тоффоли. Благодаря последовательным алгоритмическим улучшениям, внесённым разными научными группами, оценка снизилась до 340 млн гейтов — в 150 000 раз. Авторы подчёркивают, что этот прогресс нельзя приписывать одной Claude: он стал результатом многолетней работы всего сообщества.

При этом результаты не означают, что готовые полезные квантовые компьютеры уже близки к появлению. Исследование охватывает только проектирование отдельных вычислительных схем, а не все компоненты отказоустойчивого квантового компьютера, включая коррекцию ошибок и управление физическим оборудованием. Кроме того, выбранный метод подходит прежде всего для задач, где корректность схемы можно эффективно проверить обычным компьютером. В ходе работы Claude также проявляла излишнюю осторожность и предпочитала известные подходы, поэтому для поиска принципиально новых решений ей задавали необходимость параллельно изучать разные варианты. 

Предыдущая публикация: Китайская SST создает первую в мире промышленную линию для выпуска 3-километровой сверхпроводящей лентыСледующая публикация: Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2
Главное
Все новости
13 минут назадНа бывшем российском заводе Hyundai WIA вновь будут выпускать моторы
25 минут назадРоссияне активно пересаживаются на электромобили: продажи выросли на 44% всего за месяц
35 минут назад1Новый Li Auto L8 прошёл сертификацию в России — сразу с сервисами «Яндекса»
43 минуты назад5K, Mini-LED с 5184 зонами затемнения и цена менее 1000 долларов. Представлен игровой монитор RedMagic 5K
55 минут назад1Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2
19:371Китайская SST создает первую в мире промышленную линию для выпуска 3-километровой сверхпроводящей ленты
18:093Индонезия получит атомное электричество с воды — проектом займётся «Росатом»
17:513Гибридный бум в России: регистрации подключаемых моделей обновили рекорд — свыше 10 тыс. за месяц
17:365Новый Mitsubishi Pajero уже можно заказать в России — от 8,42 млн рублей
17:241Большой адронный коллайдер обнаружил отклонение от главной теории физики в 650 млрд распадов частиц
17:201112 лет спустя: старый Core i5-4670K снова установил новый мировой рекорд
17:124Claude разгадал 25-летнюю загадку АНБ и обнаружил источник секретных чисел в старой программе
SpaceX показала плотно упакованную ракету Falcon 9 — она разом запустит 32 спутника от разных компаний17:042SpaceX показала плотно упакованную ракету Falcon 9 — она разом запустит 32 спутника от разных компаний Миссии Bandwagon-5 стартует днем 19 октября
17:001Атлас митохондрий выявил тысячи семейств белков, многие из которых неизвестны науке
16:475Память, SSD, видеокарты и процессоры уже подорожали — настал черед мониторов? Dell повысит цены на мониторы на 3–5% с октября
16:40Японская миссия MMX соберёт грунт Фобоса с помощью азотных импульсов
Представлен Mercedes-AMG GT SUV — три мотора, 1153 л.с. и зарядка мощность 710 кВт16:369Представлен Mercedes-AMG GT SUV — три мотора, 1153 л.с. и зарядка мощность 710 кВт Емкость тяговой батареи в топовой версии 128 кВт·ч
16:131Scott выпустила электровелосипед E-Ville 20 — с полной подвеской, батареей 720 Вт·ч и мотором Bosch Performance Line CX
16:001Литиевые батареи смогут сами сообщать о возможном коротком замыкании и тепловом разгоне
15:13USB-C, до 8 ТБ и 20 Гбит/с: Ugreen D601A — новый корпус для SSD за $30
14:518 В России создают уникальный синхротрон «Сила»: первый 10-метровый фрагмент кольца готов
14:428Не нужно ни Nvidia, ни AMD, ни Intel. Lenovo представила компьютер P7 на китайской платформе: 300 граммов, 190 TOPS и поддержкой моделей на 122 млрд параметров
14:283Шведские исследователи научили ИИ обнаруживать спрятанные пистолеты с помощью Wi-Fi
14:271Суборбитальные корабли Virgin Galactic станут платформами для изучения космической погоды
14:221SK Hynix обменяет оборудование для Китая на завод в США
14:183Автоматическая замена батареи за 25 секунд: представлена DJI Dock 4, которая позволяет держать дронов в небе круглосуточно
13:46Самый компактный мини-ПК с GeForce RTX 5080. Zotac Magnus One Ultra появился в продаже по цене 2647 долларов
13:3410Intel перезагрузилась на 80%, но уйдут годы, чтобы догнать TSMC
13:281Исследователь взломал систему роботов Eiliko, получив доступ к 13 млн разговоров, личным данным и даже фотографиям детей
13:225«Первая в мире зарядка, защищающая батарею ноутбука». 100-ваттная зарядка Anker Laptop Charger Pro со встроенным экраном выходит в продажу 22 октября
13:118Фирменные чехлы Apple для iPhone Duo будут держаться благодаря клею
13:042Тяжелый швейцарский люкс прощается с рынком умных часов? TAG Heuer может закрыть проект Connected