«Яндекс Трекер» адаптировали для незрячих и слабовидящих

Теперь они смогут работать над проектами в команде

Система бизнес-сервисов «Яндекс 360» обновила веб-версию «Яндекс Трекера» — сервиса для управления проектами и процессами. Теперь он совместим с программами экранного доступа, которые озвучивают содержимое экрана или выводят его на брайлевский дисплей, который позволит слабовидящим тактильно «прочитать» информацию. Благодаря этому незрячие сотрудники смогут работать над проектами наряду с другими участниками команды.

Изображение: Яндекс

В пресс-службе Яндекса отмечают, что незрячим и слабовидящим людям доступны все основные возможности «Трекера»: просмотр существующих задач и проектов, создание новых, работа с чеклистами, участие в планировании. Переключаться между проектами можно с помощью горячих клавиш. Для слабовидящих пользователей предусмотрена контрастная тема.

Интерфейс «Яндекс Трекера» соответствует уровню A международного стандарта веб-доступности WCAG, рассказали в компании. При этом, проверку на доступность проходят все новые функции сервиса. В будущем совместимость со скринридерами получит и мобильное приложение. В Яндексе добавили, что для незрячих пользователей уже адаптированы также «Яндекс Календарь», «Диск» и «Почта».