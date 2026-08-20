Китай показал, как надо использовать Unreal Engine 5 для отличной картинки: вышла 15-минутная демонстрация Black Myth: Zhong Kui

Китайская студия Game Science впервые показала игровой процесс Black Myth: Zhong Kui — продолжения нашумевшей Black Myth: Wukong.

Главным героем игры станет Чжун Куй — персонаж китайской мифологии, известный как защитник людей от демонов и одновременно их повелитель. Согласно легенде, он появился во сне императора Сюань-цзуна и победил демона, который стал причиной болезни правителя.

В дебютной геймплейной демонстрации показаны сражения с обычными противниками и боссами, элементы исследования мира и даже необычные для экшена занятия вроде рыбалки. В ролике также появляется новый протагонист, а в финале зрителям впервые показывают самого Чжун Куя.

Особое внимание привлекает визуальная часть. Разработчики продемонстрировали крайне детализированных персонажей, отличную анимацию, реалистичные материалы и очень качественное освещение.

Black Myth: Zhong Kui создаётся на новой версии Unreal Engine 5.