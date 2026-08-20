Рунет и зарубежные браузеры расходятся? 82% участников опроса TelecomDaily уже заметили проблемы с доступом к сайтам и web-приложениям

Более 80% россиян за последние три месяца сталкивались с проблемами при попытке открыть отдельные российские сайты через зарубежные браузеры и приложения. Об этом свидетельствуют результаты опроса TelecomDaily, в котором приняли участие 1,1 тыс. человек.

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Согласно исследованию, 82% респондентов хотя бы раз за три месяца замечали проблемы с доступом к отечественным интернет-ресурсам. У 35% опрошенных такие ситуации возникали часто, у 28% — время от времени, еще у 19% — редко. Только 18% заявили, что вообще не сталкивались с подобными затруднениями.

Кроме того, 71% участников опроса заметили снижение стабильности работы российских интернет-сервисов. Для части пользователей проблема вышла за рамки обычного неудобства: 18% столкнувшихся с ограничениями заявили, что это осложнило решение личных вопросов — оплату услуг и оформление документов.

Главным риском пользователи считают полную или частичную потерю доступа к важным ресурсам — этого опасаются 50% респондентов. Медленной работы сайтов опасаются 44%, фишинговых атак — 43%, а возможных утечек персональных данных — 35%.

Одним из факторов, влияющих на доступность отдельных российских сайтов в зарубежном ПО, может быть ситуация с TLS-сертификатами. Летом международный удостоверяющий центр GlobalSign начал поэтапно отзывать сертификаты российских организаций. TLS-сертификаты необходимы для подтверждения подлинности сайтов и создания защищенного HTTPS-соединения. Первая волна отзывов началась 13 июня.

При этом в Минцифры ранее подчеркивали, что доля сертификатов GlobalSign в российском сегменте интернета не превышает 5%. Поэтому связывать все зафиксированные пользователями проблемы исключительно с действиями этого удостоверяющего центра нельзя.

В российских браузерах некоторые из таких ресурсов продолжают работать штатно. В «Яндексе», в частности, сообщали о стабильном доступе через «Яндекс Браузер» к сайтам «Сбера», Т-Банка, ВТБ, Совкомбанка и ряда других финансовых организаций.