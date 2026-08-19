Reuters: сооснователь Дарио Амодеи готовит механизм двойного класса акций для сохранения власти, а траст без акционеров будет выбирать большинство в совете директоров

Глава Anthropic с 2% акций получит контроль над компанией перед IPO — через суперголосующие акции

Компания Anthropic готовит выпуск акций с повышенным правом голоса для CEO Дарио Амодеи и других сооснователей накануне потенциального IPO позже в 2026 году. Reuters сообщило об этом 18 августа со ссылкой на два источника и публикацию The Information.

Сейчас Амодеи владеет примерно 2% Anthropic. Новый класс акций даст ему и партнёрам контрольное влияние при голосованиях, что повторяет практику ряда технологических компаний — от SpaceX и Meta* до Snap.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Параллельно Anthropic сохраняет Long-Term Benefit Trust, независимый орган без акционерного интереса, которому будет выделен специальный класс акций для избрания большинства членов совета директоров. Компания зарегистрирована как public benefit corporation — её миссия формально обязывает учитывать общественную пользу.

Таким образом, управление выстраивается по двухконтурной схеме: операционный контроль остаётся у основателей через суперголосование, а стратегический надзор за миссией — у траста. Детали прав голоса пока неизвестны, и сама структура может измениться.

Для инвесторов и пользователей платформы это означает, что после выхода на биржу нынешнее руководство сохранит возможность принимать ключевые решения без оглядки на краткосрочные настроения акционеров, но одновременно и сконцентрирует власть в руках узкой группы.