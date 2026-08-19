ИИ-серверы США выбросят CO2 как 10 миллионов машин к 2030 году

Исследование Cornell University: 24–44 млн тонн CO2-эквивалента и до 1,1 млрд кубометров воды ежегодно, если не менять подход к стройкам дата-центров

Группа исследователей из Корнеллского университета спрогнозировала, что к 2030 году серверы искусственного интеллекта в США будут выбрасывать от 24 до 44 миллионов метрических тонн CO 2 -эквивалента в год. Для наглядности авторы сравнивают это с выхлопом 5–10 миллионов автомобилей ежегодно.

Работа опубликована в Nature Sustainability. Моделирование охватывало пять сценариев спроса, от низкого до высокого, и опиралось на гибридную модель, соединяющую термодинамику серверов с государственной энергосистемной моделью ReEDS. Результат сильно зависит от местоположения дата-центров и структуры электрогенерации: при дешёвых возобновляемых источниках выбросы падают более чем на 15%, при дорогих ВИЭ — растут на 20%.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Второй крупный ресурс — вода. Оценка годового потребления серверами находится в диапазоне от 731 до 1125 миллионов кубических метров, примерно столько же используют 6–10 миллионов американских домохозяйств.

Исследователи подчёркивают, что умное размещение фабрик вычислений, ускоренная декарбонизация сети и операционная эффективность могут сократить углеродный след вплоть до 73%, а водный — до 86% относительно наихудших сценариев. Однако пока Google, Microsoft и Meta* ставят цели на политику нулевых выбросов к 2030 году, а Amazon — к 2040-му, авторы предупреждают, что текущие темпы роста ИИ могут сделать эти цели недостижимыми. Три из четырёх названных компаний отказались от комментариев для NPR, Google не ответил.