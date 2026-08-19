Американские авиакомпании закрыли лазейку для гуманоидных роботов: даже отдельное кресло не поможет

American Airlines вслед за United, Delta и Southwest запретила перевозить человекоподобных и зооморфных роботов в салоне и багаже из-за риска, связанного с их аккумуляторами ёмкостью до 2 500 Вт·ч

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Американская American Airlines запретила пассажирам и сотрудникам перевозить на борту гуманоидных и зооморфных роботов — как в салоне, так и в зарегистрированном багаже. Новая внутренняя политика распространяется на машины, которые внешностью, движениями или поведением имитируют человека или животное. Робота нельзя будет взять с собой даже при покупке для него отдельного пассажирского кресла.

American Airlines стала четвёртой крупной авиакомпанией США, запретившей такие устройства: ранее аналогичные ограничения ввели Southwest Airlines, Delta Air Lines и United Airlines. Поводом стали прежде всего литий-ионные аккумуляторы: у типичных гуманоидных роботов их ёмкость составляет 800–2 500 Вт·ч, тогда как устройства с батареями свыше 160 Вт·ч полностью запрещены правилами перевозки.

Бортовые средства локализации возгорания рассчитаны на значительно более компактные устройства — например, смартфоны и ноутбуки.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Дополнительную проблему создают размеры и конструкция самих роботов. При возгорании небольшой аккумулятор можно изолировать в специальном термостойком контейнере, тогда как крупная батарея робота создаёт значительно более сложную ситуацию, особенно если устройство находится вне зоны досягаемости экипажа. Движущаяся конструкция также может застрять или сместиться в багажной полке и затруднить доступ к источнику возгорания.

Ограничения могут затронуть и роботов, которые в будущем будут использоваться для мобильности, медицинской помощи и других задач: пока авиакомпании рассматривают их как отдельный источник риска, хотя развитие таких технологий способно сформировать спрос на их перевозку.

Поводом для ужесточения правил стал, в частности, случай с гуманоидным роботом Stewie, которого владелец ранее провёз рейсом Southwest, купив ему отдельное кресло. После этого авиакомпания закрыла такую возможность.

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