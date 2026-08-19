Gemini пришёл в Chrome на Android: резюмирует страницы и выполняет многошаговые задачи за пользователя

Функция Auto Browse доступна подписчикам Pro и Ultra, а для её работы нужен Android 12+ и не менее 4 ГБ ОЗУ

Google начала развёртывание Gemini в Chrome для Android-пользователей в США. Ассистент умеет кратко пересказывать открытую страницу, отвечать на вопросы, взаимодействовать с другими сервисами Google — Календарём, Keep, Gmail, — и генерировать изображения через Nano Banana.

Для работы требуется Android 12 или новее, устройство с минимум 4 ГБ ОЗУ, актуальная версия Chrome, вход в аккаунт Google и английский язык интерфейса. В режиме инкогнито функция недоступна.

Источник: Google

Одновременно подписчикам Google AI Pro и Ultra открыт предпросмотр Auto Browse — агентного режима, способного самостоятельно выполнять многошаговые задачи в браузере: к примеру, найти парковку или обновить заказ. Перед чувствительными действиями, например покупками или публикациями в соцсетях, ассистент запрашивает подтверждение. Google утверждает, что реализовал защиту от prompt-инъекций.

В основе функций лежит модель Gemini 3.1. Google не уточняет, как долго хранится контекст страницы, и не публикует полный список сайтов, совместимых с Auto Browse. Для команд, планирующих внедрение, остаются открытыми вопросы о границах разрешений и воспроизводимости действий.