Российские беспилотники помогали искать золото в Саудовской Аравии

Российская компания «Геоскан» заявила о завершении крупнейшего в Саудовской Аравии проекта по поиску золоторудных месторождений с помощью беспилотников. Компания выполнила аэромагнитную съёмку территории площадью около 1 тыс. кв. км с общей протяжённостью маршрутов порядка 10 тысяч погонных километров. Полученные данные позволят оценить перспективность исследуемой территории и спланировать дальнейшие геологоразведочные работы.

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В ходе проекта компания задействовала собственный аэрогеофизический комплекс с беспилотником-квадрокоптером «Геоскан 401» и квантовым магнитометром Geoshark («Геошарк»). Этот комплекс предназначен для создания карт, выявления геологических структур и разломов. Сам проект длился 52 дня и из-за высокой температуры воздуха проводился преимущественно в ночное время, рассказали в «Геоскане».

В компании добавили, что выполнить съёмку и получить данные, соответствующие требованиям заказчика, удалось в установленные сроки. Сейчас «Геоскан» завершает подготовку итогового отчета, который станет основой для дальнейших геологоразведочных работ.