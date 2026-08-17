Китай начал выдавать кредиты ИИ-компаниям по объёму токенов

Банк Китая запустил первый в стране «токеновый кредит» для малого бизнеса: до 30 млн юаней с учётом потребления токенов, стоимости контрактов на вычисления и расчётов по ИИ-сервисам

Банк Китая запустил первый в стране специализированный кредитный продукт, в котором объём финансирования для компаний, работающих с ИИ, рассчитывается в том числе на основе потребления токенов. Продукт получил название "Computing Power Token Loan" и предназначен прежде всего для малых и микропредприятий в районе Хайчжу города Гуанчжоу. Максимальный кредитный лимит составляет 30 млн юаней (около $4,2 млн), а срок кредитной линии — до 3 лет.

Продукт охватывает сразу 3 направления: поставщиков вычислительных мощностей, компании, использующие их для ИИ-приложений, и сервисные организации. Для них предусмотрены 3 разновидности кредита — на поставку вычислительных мощностей, их применение и оказание соответствующих услуг. При расчёте лимита банк учитывает объём произведённых или потреблённых токенов, стоимость контрактов на вычислительные услуги, дебиторскую задолженность от такого бизнеса и объём расчётов по токенам. Дополнительно кредит может обеспечиваться залогом, залогом прав требования по дебиторской задолженности или финансированием под заказы.

В Банке Китая считают такой подход расширением рынка финансирования вычислительных мощностей: раньше подобные кредиты преимущественно предназначались компаниям, владеющим аппаратной инфраструктурой. Теперь доступ к ним получают и разработчики ИИ-приложений, которым нужны оборотные средства для выполнения заказов и масштабирования бизнеса. По данным банка, на ранней стадии тестирования уже одобрено кредитование на 28 млн юаней.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Спрос на такую модель финансирования растёт вместе с использованием ИИ в Китае. По официальным данным, среднесуточное число обращений к токенам в стране к марту 2026 года превысило 140 трлн — более чем в 1400 раз выше показателя начала 2024 года, когда оно составляло около 100 млрд. Рост связывают не только с общением людей с нейросетями, но и с распространением ИИ-агентов, которые самостоятельно выполняют задачи и поэтому могут генерировать большое количество обращений к моделям.

При этом сама схема кредитования по токенам сталкивается с проблемой достоверности данных. Большое количество обращений к ИИ подтверждает интенсивность использования сервиса, но само по себе не означает прибыльность бизнеса или способность вернуть кредит. Компания теоретически может временно увеличить показатель за счёт фиктивных заказов или тестовых обращений к моделям. Поэтому банковские специалисты считают необходимым создать единый проверяемый стандарт хранения данных о токенах и платформу, через которую банки смогут независимо подтверждать такие показатели.

Следующим этапом может стать финансирование всей цепочки ИИ-инфраструктуры — от производителей оборудования до разработчиков программного обеспечения и поставщиков сервисов. По мнению опрошенных специалистов, если компании смогут совместно подтверждать данные о заказах, активах и расчётах, то банкам будет проще оценивать риски и кредитовать связанные между собой предприятия.