В нескольких регионах РФ хотят запустить доставку беспилотниками в 2027 году

А к 2030 году инфраструктуру для такой доставки создадут в 35 регионах страны

В российских регионах планируют начать пилотный проект по формированию низковысотной экономики — запустить логистические сервисы с применением беспилотных авиационных систем. Об этом было заявлено на форуме «Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество», который проходит сейчас в Казани.

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Советник министра транспорта РФ Анна Иоффе сообщила, что регионы, готовые к запуску таких сервисов в 2027 году, будут определены в рамках конкурса. Она отметила, что проекты будут строиться вокруг подтверждённых потребностей, грузооператоров и ответственных заказчиков.

В свою очередь, замглавы Росавиации Андрей Потёмкин сообщил, что инфраструктурой для беспилотной авиации к 2030 году планируется оснастить 35 регионов России. По его словам, такая инфраструктура уже создана в Татарстане и её можно рассматривать как площадку для дальнейшего развития маловысотной экономики. Также сейчас развивается инфраструктура на Дальнем Востоке.

Потёмкин также сообщил, что в 2025 году в России было выполнено 178 тыс. полётов беспилотных воздушных аппаратов, что на 20% больше, чем в 2024 году. Всего было учтено около 160 тыс. лёгких беспилотников и порядка 1 тыс. тяжёлых. Росавиация сертифицировала 14 разработчиков БПЛА и 8 типовых беспилотных воздушных судов, около 30 проектов по сертификации сейчас находятся в работе.