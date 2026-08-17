В сервисе аренды самокатов «Яндекс Go» появилась проверка возраста через «Госуслуги»

Сервис «Яндекс Go» запустил в тестовом режиме подтверждение возраста через «Госуслуги» для аренды самокатов. Пока такая верификация заработала в Подмосковье. В компании рассказали, что уже сейчас новая возможность доступна всем желающим и занимает 1-2 минуты: в приложении нужно зайти в сервис «Самокаты» и выбрать раздел «Подтвердите аккаунт через "Госуслуги"».

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В «Яндекс Go» уже работает несколько способов проверки возраста: в Москве для аренды самоката нужно подтверждение через Mos ID, а по всей стране действует система проверки по фото, которая определяет, есть ли пользователю 18 лет. Заявлено, что в 2026 году сервис аренды самокатов уже провёл фотоконтроль более 253 тыс. пользователей по всей России и ограничил доступ 63 тыс. несовершеннолетним.