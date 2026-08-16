Робот X Square Robot отсортировал 1816 посылок за час — на 45% больше показателя Figure AI

X Square Robot заявила, что её стационарная система с 2 роботизированными руками отсортировала 1816 посылок за 1 час в ходе непрерывной демонстрации 12 августа. Компания указала показатель успешной обработки выше 98%. Отдельно издание Pandaily подтвердило тот же итоговый счётчик и сообщило, что контрольная трансляция проходила без монтажа.

По арифметическому сравнению результат X Square примерно на 45% выше показателя из отдельной демонстрации Figure AI. Во время неё роботы Figure обработали 249 560 посылок за 200 часов, то есть в среднем 1247,8 в час. Однако сравнение не является контролируемым испытанием: X Square использовала стационарную систему с 2 руками и простыми захватами, а Figure — гуманоидных роботов и другую организацию работы.

Источник: Pandaily

Публичная демонстрация X Square не сопровождалась независимым техническим аудитом, журналом вмешательств операторов или стандартизированным бенчмарком. Кроме того, неизвестно, были ли одинаковыми наборы посылок, определения задачи, правила подсчёта ошибок, условия вмешательства человека, ограничения по энергопотреблению и стоимость систем. Поэтому сама по себе скорость обработки не позволяет определить, какая из технологий лучше работает в одном и том же складе.

При этом непрерывный час работы даёт больше информации, чем короткий демонстрационный ролик: по нему можно наблюдать повторяемость циклов, восстановление после ошибок и изменение производительности во времени. Для оценки готовности таких систем к реальной эксплуатации потребуются воспроизводимые испытания на контрольном наборе посылок, данные об ошибках и вмешательствах операторов, длительности работы в течение смены, безопасности, интеграции и стоимости обработки одной посылки.