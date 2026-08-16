2056 гуманоидных роботов выйдут на соревнования в Пекине — организаторы ужесточили требования к автономности

В Пекине 22–26 августа пройдут вторые соревнования гуманоидных роботов World Humanoid Robot Games, на которые заявлены 2056 машин из 666 команд 16 стран и 6 континентов. Турнир состоится на Национальном стадионе скоростного бега и будет заметно масштабнее дебютных игр 2025 года: число дисциплин выросло с 26 до 51, а количество матчей — с 487 до 1301. Программа разделена на 30 спортивных и 21 прикладную дисциплину.

Спортивная часть включает беговые дистанции, футбол, тяжёлую атлетику, перетягивание каната, настольный теннис. Прикладные соревнования имитируют реальные рабочие сценарии в домах, отелях, на промышленных объектах, в службах экстренного реагирования, логистике, библиотеках, магазинах, офисах и на станциях зарядки автомобилей. Отдельная дисциплина на ловкость рук проверит, как роботы собирают инструменты, открывают бутылки, распаковывают предметы, захватывают мелкие объекты пинцетом и соединяют кабели.

Фото: UBTech Robotics

Главное изменение по сравнению с первым турниром касается автономности. В большинстве беговых и спортивных дисциплин роботам запрещено дистанционное управление, исключение составляют забеги на 100 и 400 м с препятствиями. В прикладных испытаниях полностью автономное выполнение задания получает коэффициент 1,0, тогда как результат при дистанционном управлении ограничивается коэффициентом 0,5. В робот-футболе гол засчитывается только после того, как в подготовительной комбинации мяч коснутся как минимум 2 игрока одной команды.

Некоторые испытания объединяют сразу несколько навыков. Например, дисциплина Integrated Five сочетает работу ловкими манипуляторами, перенос предметов и подъём тяжестей со 100-метровым бегом. Так организаторы проверяют не только способность отдельных роботов выполнять конкретное движение, но и распознавание объектов, планирование действий, управление движением и координацию нескольких машин в одной задаче. Особенно показательной будет стабильность выполнения задач при заданных ограничениях автономности: именно она покажет, насколько робот способен работать без постоянного вмешательства человека, а не просто успешно выполнить отдельное эффектное упражнение.

Большое число участников позволит сравнить роботов в одинаковых условиях, однако результаты соревнований сами по себе не показывают их готовность к коммерческой эксплуатации.