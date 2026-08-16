NASA готовится к жизни на Луне и просит учёных выяснить, как человек выдержит длительное пребывание там

Агентство собирает вопросы для новой программы исследований здоровья астронавтов: данных о длительной жизни в лунных условиях пока почти нет

NASA через свою Программу исследований человека (Human Research Program, HRP) запросило у научного сообщества вопросы и предложения, которые помогут спланировать исследования для длительных миссий на Луне и в перспективе на Марсе. Агентство переходит от кратковременных посещений Луны к сценарию продолжительного пребывания на лунной базе и хочет заранее определить риски для здоровья экипажей.

Главная проблема — крайне ограниченный объём данных о воздействии именно лунной среды. Продолжительные полёты на низкой околоземной орбите, включая миссии длительностью до 437 дней, изучались на МКС и других станциях. На поверхности Луны же все люди суммарно провели около 80 часов. При длительном пребывании астронавты столкнутся с условиями, которые нельзя напрямую воспроизвести по опыту МКС, в частности с пониженной гравитацией и повышенным радиационным воздействием.

Источник: NASA

Главный научный советник HRP Майкл Стенгер отметил, что исследования на постоянной лунной базе позволят изучать, как человеческий организм адаптируется к частичной гравитации в течение продолжительного времени. По его словам, на поверхности Луны потенциально можно будет разместить и специализированную лабораторию. NASA также хочет выяснить, как длительное пребывание влияет на физическое и психическое здоровье, насколько эффективно можно организовать удалённую медицинскую помощь и какие системы физических упражнений потребуются астронавтам.

Для NASA это отдельная медицинская задача: с поверхности Луны экипаж не сможет просто быстро вернуться на Землю в случае серьёзной проблемы со здоровьем. Поэтому собранные сейчас вопросы и задачи должны определить направление и перечень будущих исследований и помочь снизить риски длительных лунных экспедиций.

Опыт МКС остаётся важной основой, но NASA прямо указывает, что лунные условия отличаются и по масштабу пребывания, и по параметрам среды.