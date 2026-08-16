Waymo забрала до 19% рынка такси в крупных городах США

По оценке YipitData, роботакси уже обеспечивали 15% стоимости заказов в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и 16% в Финиксе, а доля Waymo продолжает расти

Роботакси Waymo заняли заметную долю рынка поездок через сервисы заказа такси в 3 крупных городах США. По оценке YipitData, приведённой Business Insider, в июне 2026 года на Waymo приходилось 15% валовой стоимости заказов (gross bookings) в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и 16% в Финиксе. В последние месяцы доля достигала 16%, 17% и 19% соответственно. Это оценки сторонней аналитической компании, а не аудированные показатели Waymo, Uber или Lyft.

Динамика особенно заметна в Сан-Франциско: финансовый директор Uber Баладжи Кришнамурти (Balaji Krishnamurthy) опубликовал график YipitData, показывающий значительный рост доли Waymo с 2023 года. Однако за этот период сервис расширял зоны работы, поэтому менялась и территория, по которой рассчитывается показатель. Это не позволяет напрямую считать краткосрочное изменение доли доказательством того, что пассажиры возвращаются от Uber к Waymo или наоборот.

При этом доля заказов не показывает, как роботакси влияют на работу водителей. Поездка Waymo действительно может заменить заказ Uber или Lyft, но может также заменить поездку на общественном транспорте, личном автомобиле или такси либо вообще создать дополнительный спрос.

Доступные публичные данные не позволяют одновременно оценить количество поездок водителей, часы их работы, загрузку автомобилей и чистой почасовой доход в тех же городах и зонах обслуживания. Поэтому нынешние показатели подтверждают масштаб присутствия роботакси, но не позволяют определить, сколько рабочих мест или доходов водителей уже потеряно из-за Waymo.

Профессор Уортонской школы бизнеса Гад Аллон и исследовательница AI Now Institute Кэти Уэллс также указывают, что направление автоматизации рынка труда просматривается, тогда как её текущий масштаб и распределение между работниками требуют более детальных данных. Для оценки эффекта необходимо будет сопоставить долю заказов с количеством поездок, активными часами водителей, загрузкой и реальным почасовым заработком в одинаковых географических пределах.