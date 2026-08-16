Сэм Альтман советует студентам учиться 2 года вместо 4

Глава OpenAI считает, что 2 года колледжа ему было достаточно, тогда как ИИ уже сокращает число стажировок и начальных позиций, через которые выпускники обычно попадают в технологические компании

Сэм Альтман заявил, что двух лет обучения в колледже ему было достаточно и современному миру, возможно, уже не требуется традиционная 4-летняя программа. Выступая перед участниками технологической стажировки на конференции Internapalooza, глава OpenAI назвал проведённые им 2 года в Стэнфорде «точно правильным количеством времени» и сказал, что дальнейшее обучение давало бы резко уменьшающуюся отдачу.

При этом он отметил ценность колледжа как места для общения, самостоятельной жизни и работы над проектами.

Контекст этих слов особенно важен: аудитория Альтмана состояла из студентов, а ИИ одновременно сокращает именно те начальные позиции, через которые выпускники обычно начинают карьеру. Ранее сообщалось о снижении числа летних стажировок в технологической отрасли, а исследование в Швейцарии выявило сокращение вакансий для начинающих специалистов по мере автоматизации задач, которые раньше выполняли младшие сотрудники. Сам Альтман описал ещё более радикальный сценарий, заявив, что с большим количеством токенов ИИ и почти ничем больше можно в одиночку создать целый стартап.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

При этом Альтман не утверждает, что ИИ просто уничтожит рабочие места: технология скорее меняет содержание работы. Остальная часть выступления сводилась к более традиционным советам основателя: Альтман говорил, что люди тратят слишком много сил на попытки выглядеть серьёзно, хотя признал исключение для корпоративных продаж — проблему, которую в итоге решил наймом 50-летнего специалиста.

Собственная история Альтмана показывает, насколько нестандартным является его совет об образовании: в 2005 году он ушёл из Стэнфорда, чтобы основать Loopt, затем попал в первый набор Y Combinator и впоследствии возглавил этот акселератор. Его наставник Питер Тиль также платит молодым людям до 22 лет по $250 000 за 2 года при условии, что они оставят университет. Так что, тезис Альтмана о сокращении срока обучения исходит от человека, чья собственная карьера началась после ухода из колледжа, а не после завершения традиционного 4-летнего образования.