Открытая ИИ-модель GLM 5.3 научилась вскрывать браузер Firefox, используя ещё не доехавшие до пользователей заплатки безопасности

Модель Z.ai самостоятельно находит только что опубликованные, но не разосланные исправления уязвимостей и за $1000 строит однокликовые эксплойты, крадущие файлы с компьютера жертвы

Исследователи некоммерческой исследовательской организации Epoch AI сконструировали среду, в которой GLM 5.3 давали информацию о конкретной версии браузера и доступ к публичным изменениям кода, появившимся после её выхода. Модель автономно выявляла исправления безопасности, отбирала уязвимости, строила многоступенчатые эксплойтные цепи и обходила слои защиты, включая «песочницу», чтобы прочитать произвольный локальный файл при простом посещении веб-страницы.

Атака сработала на всех шести выпусках Firefox между 17 сентября и 26 октября 2026 года. Модели понадобилось от 12 до 48 часов на разработку, причём в каждом случае она заново переоткрывала и эксплуатировала не публиковавшуюся ранее уязвимость, позволявшую выйти за пределы изолированного процесса рендеринга.

Эта брешь уже закрыта в Firefox 159.0 от 27 октября после уведомления команды Mozilla.

Открытая ИИ-модель GLM 5.3 научилась вскрывать браузер Firefox, используя ещё не доехавшие до пользователей заплатки безопасности
Источник изображения: сгенерировано Muse

На Chrome аналогичную атаку воспроизвести не удалось, несмотря на затраты порядка $100 000, что, однако, не гарантирует защищённость — более совершенные модели могут справиться и с ним. Epoch AI предупреждает, что проблема «разницы версий патчей» универсальна: как только исправление становится видимым в публичных репозиториях или бета-сборках, злоумышленники могут обратить его в работающий эксплойт ещё до того, как обновление дойдёт до конечных пользователей.

Ситуация усугубляется тем, что открытые веса позволяют снимать любые предохранители и запускать модель без ограничений. Исследование демонстрирует, что продвинутые кибервозможности больше не являются монополией закрытых лабораторий и призывает разработчиков ПО сокращать окно между публикацией патча и его доставкой, а также избегать одновременного закрытия нескольких уязвимостей, которые можно сцепить в одну цепь.

Искусственный интеллектКибербезопасностьИсточники:Epoch AI

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