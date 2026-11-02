Microsoft запатентовала ИИ для изменения речи и лиц людей прямо во время трансляций

Система сможет заменять или удалять отдельные слова, синхронно редактируя движения губ и звук. Среди возможных применений — перевод, удаление слов-паразитов и фильтрация нежелательных выражений

Microsoft подала патент на систему искусственного интеллекта, которая сможет изменять видео и аудио живых выступлений практически в реальном времени. Описанная технология не просто редактирует звуковую дорожку: ИИ-агенты должны будут менять изображение говорящего, в том числе движения губ и выражение лица, чтобы они соответствовали новой версии речи.

Система сможет фильтровать определённые слова и фразы, удалять их или заменять другими. Для этого она будет использовать заранее заданные параметры или пользовательские профили. Алгоритм также должен корректировать видео и звук непосредственно до и после изменённого фрагмента, чтобы переходы выглядели и звучали естественно.

Microsoft запатентовала ИИ для изменения речи и лиц людей прямо во время трансляций
Источник изображения: сгенерировано Muse

Среди возможных применений Microsoft называет перевод прямых трансляций на предпочтительный для зрителя язык. Система также сможет убирать слова-паразиты, исправлять заикание и другие особенности речи. В патенте перечислены и более спорные варианты: удаление местных выражений и разговорных оборотов, неправильно произнесённых или употреблённых слов, а также оскорбительных и неуместных высказываний. Слова для замены система, согласно описанию, сможет подбирать в том числе с помощью поиска в интернете.

Технологию предполагается применять к самым разным форматам: лекциям, презентациям, телевизионным программам, церемониям, шоу и спортивным трансляциям. Так, зритель сможет получать не только перевод, но и персонально отредактированную версию выступления — с формулировками, которые система сочтёт подходящими под его настройки.

В патенте предусмотрено сохранение исходных видео и аудио в качестве эталонной записи. Это может помочь отличать оригинальную трансляцию от обработанной версии, однако само наличие такой функции не исключает путаницы при распространении изменённых записей.

Искусственный интеллектMicrosoftГенеративный ИИОбработка данныхПатентыдипфейкиИсточники:futurism

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Новые дата-центры в США могут свести на нет 15 лет сокращения выбросов парниковых газов
Главное
Все новости
03:061Новые дата-центры в США могут свести на нет 15 лет сокращения выбросов парниковых газов
02:571Открытая ИИ-модель GLM 5.3 научилась вскрывать браузер Firefox, используя ещё не доехавшие до пользователей заплатки безопасности
02:45IPO Anthropic обнажило финансовую зависимость технологических гигантов друг от друга
02:30Anthropic начала массово блокировать платящих пользователей при попытках обучения или дообучения больших моделей
01 ноя 23:392Менеджер Xbox заявил, что ИИ уже используют при создании игр, а затем удалил аккаунт
01 ноя 23:34OpenAI сократила план привлечения до $20 миллиардов на фоне скепсиса инвесторов
01 ноя 23:274Mistral открыла веса ИИ-модели с триллионом параметров
01 ноя 23:206Первые в Азии станции лазерного поиска внеземных цивилизаций заработали в Саудовской Аравии
01 ноя 23:141В Британии появился первый в мире страховой полис для домашних роботов-гуманоидов
01 ноя 23:091Samsung поставила рекорд по выручке и прибыли благодаря памяти для ИИ — HBM4 не оставила шансов ПК-рынку
01 ноя 23:02Турция запускает первый в своей истории лунный орбитальный аппарат в 2027 году
01 ноя 22:5610Задача, не поддававшаяся 30 лет, решена: алгоритм поиска кратчайших путей стал точнее без потери скорости
01 ноя 22:485Америка строит «первую полностью автономную фабрику»: стартап Foundry Robotics привлёк $100 миллионов
01 ноя 22:382ИИ-модели проверили на медицинских рекомендациях: в спорных случаях частота ошибок достигала 80%
01 ноя 22:185Холодное размещение серверов оказалось сложнее, чем просто найти место с низкой температурой
01 ноя 22:035Физики рассчитали возможный срок начала конца Вселенной
01 ноя 21:554Сотрудник университета добился права не пользоваться ИИ на работе по религиозным убеждениям
01 ноя 21:47Генная терапия помогла вернуть светочувствительность семи незрячим пациентам
01 ноя 21:357КНДР приписали крупнейшую кражу криптовалюты в истории — с кошельков Binance вывели $6,36 млрд
01 ноя 21:223NASA завершило годовую имитацию марсианской экспедиции. Экипаж провёл в изоляции 378 дней
01 ноя 18:1816Haval может прекратить производство кроссовера M6 в России
01 ноя 18:05Новая Honda Accord станет кросс-универсалом
01 ноя 17:501Aohi представила 170-ваттную зарядку с нитридом галлия, которая поддерживает «разгон» до 200 Вт
01 ноя 17:2810Кроссовер Chery Tiggo 2 прошел краш-тесты — и не получил ни одного балла за безопасность
01 ноя 17:165Учёные создали электролит для натриевых аккумуляторов, сохраняющий 90% ёмкости после 1000 циклов
01 ноя 16:5716Вместо 85 дней — больше 350: Emirates теряет шикарные двухпалубные самолёты Airbus A380 из-за задержек в ремонте
01 ноя 16:44На смену Hyundai Palisade и Kia Carnival пришли Mazda CX-3, Mazda CX-30: в России кардинально изменилась структура ввоза дизельных авто
Робот-мотылёк вырастил внутри себя датчик ультрафиолета и научился реагировать на свет01 ноя 16:332Робот-мотылёк вырастил внутри себя датчик ультрафиолета и научился реагировать на свет Учёные создали искусственную систему кровообращения, которая доставляет химические компоненты к нужным участкам корпуса
01 ноя 16:2810В США предложили построить дата-центр мощностью 700 МВт за $10 млрд
01 ноя 16:246Защищенная USB-флешка Lenovo на деле оказалась «обычной SD-картой в красивом корпусе» — данные никак не шифровались
01 ноя 16:116Лунный модуль Китая сначала отправится на Луну без экипажа
01 ноя 16:03В России насчитали более 100 тысяч работающих спутниковых модемов