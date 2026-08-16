Alibaba заявила о более чем 3 млрд загрузок семейства Qwen, тогда как статистика Hugging Face насчитала 2,045 млрд загрузок Qwen за 2026 год

Qwen обошла модели Meta * и Google по загрузкам, и стала самой загружаемой открытой моделью в мире, как утверждает Alibaba

Alibaba заявила, что семейство открытых моделей Qwen преодолело отметку в 3 млрд загрузок, что делает его самым загружаемым семейством open-weight-моделей в мире. Однако приведённая компанией цифра заметно отличается от данных Hugging Face: в опубликованном накануне отчёте State of Open Models платформа насчитала 2,045 млрд загрузок Qwen за 2026 год, или 2,061 млрд, если учитывать все репозитории. Таким образом, заявленный Alibaba показатель примерно на треть выше числа, непосредственно зафиксированного крупнейшей платформой распространения открытых моделей.

Похожая разница наблюдается и по производным моделям. Alibaba говорит более чем о 300 000 производных Qwen, тогда как Hugging Face насчитала 151 448 моделей на базе Qwen в своём портале.

При этом даже показатель Hugging Face в 2,6 раза превышает совокупное число производных моделей Meta* на этой платформе. Сама Hugging Face уточняет, что её статистика отражает только активность внутри собственного сервиса: в неё не попадают обращения через API, закрытые развёртывания и модели, распространяемые на других площадках. Alibaba, в частности, использует собственную платформу ModelScope.

Источник: Mfn

Qwen уже занимает заметное место в экосистеме открытых моделей: Alibaba выпустила более 460 моделей под разрешительными лицензиями и распространяет их через собственную облачную инфраструктуру, в том числе в Юго-Восточной Азии и Африке.

В отчёте Hugging Face говорится, что Qwen стала частью стандартного рабочего процесса разработчиков, выбирающих модели для дообучения и развёртывания. При этом Alibaba ранее заявляла о намерении взимать плату с наиболее интенсивных пользователей своих открытых моделей, превращая широкое распространение весов в основу коммерческой модели.

Конкуренты из США отвечают расширением собственного открытого направления: в последние недели новые модели с открытыми весами выпустили Meta* и Nvidia, причём Nvidia прямо заявляла о намерении конкурировать с Китаем в этой области. Для Qwen дополнительным риском могут стать возможные ограничения Пекина на доступ иностранных пользователей к наиболее мощным китайским моделям: именно международное распространение является одним из факторов, обеспечивающих масштабы экосистемы Qwen.