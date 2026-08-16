NASA может впервые заменить лунный LRO коммерческим аппаратом

До конца года агентство ожидает 3 новых заказа по программе CLPS, и один из них, по данным руководителей Firefly Aerospace и Intuitive Machines, предусматривает орбитальный аппарат для съёмки Луны вместо работающего с 2009 года Lunar Reconnaissance Orbite

NASA может заказать до конца года 3 новые лунные миссии в рамках Commercial Lunar Payload Services (CLPS) — программы, по которой агентство оплачивает коммерческим компаниям доставку оборудования и научных приборов на Луну. Как сообщили руководители Firefly Aerospace и Intuitive Machines на финансовых конференциях, 2 из будущих заказов будут связаны с посадочными аппаратами, а третий предусматривает «услугу орбитальной съёмки Луны». Глава Intuitive Machines Стив Алтемус уточнил, что речь идёт об аппарате, который должен картографировать Луну и заменить Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

LRO запустили в 2009 году в рамках прежней американской программы возвращения людей на Луну. Аппарат оснащён камерой высокого разрешения и другими научными инструментами и до сих пор работает: его текущая расширенная миссия рассчитана как минимум до 2028 года. При этом LRO уже стареет, а научное сообщество несколько лет указывает на необходимость преемника. Ещё отчёте Lunar Exploration Analysis Group 2022 года отмечалось, что разработка следующего долговечного орбитального аппарата с современными приборами для замены LRO давно назрела.

Источник: NASA

NASA пока официально не раскрыло содержание будущего заказа на орбитальный аппарат. Firefly уже объявляла о разработке коммерческой службы лунной съёмки Ocula: камеры должны размещаться на аппаратах Elytra, сопровождающих будущие посадочные миссии Blue Ghost. У Intuitive Machines есть непосредственный опыт работы с LRO — компания управляет эксплуатацией его камеры высокого разрешения, а также камеры ShadowCam на южнокорейском лунном орбитальном аппарате Danuri.

Параллельно CLPS переходит от единичных аппаратов к более серийному производству. Firefly и Intuitive Machines получили по 4 посадочные миссии, включая заказы июня в рамках CLPS CS-8. Все 4 аппарата должны нести одинаковый набор приборов, а задача программы — проверить, насколько быстро компании смогут производить стандартизированные лунные платформы. Intuitive Machines рассчитывает собирать аппараты параллельно и уже добавила около 6968 м2 производственных площадей в Хьюстоне, а Firefly увеличила площадь чистых помещений более чем в 4 раза.

Следующим этапом станет CLPS 2.0: новый контракт рассчитан максимум на $10 млрд за 10 лет с возможностью продления ещё на 5 лет и увеличения предельной стоимости до $15 млрд. Компании готовят более тяжёлые посадочные аппараты: Nova-D Intuitive Machines сможет доставлять около 500 кг груза против примерно 100 кг у Nova-C, а перспективная 3-двигательная версия Nova-D должна будет доставлять до 1 т. Firefly также разрабатывает масштабируемую версию Blue Ghost с грузоподъёмностью в несколько тонн — такие аппараты NASA рассчитывает использовать для будущей лунной инфраструктуры.