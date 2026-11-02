IPO Anthropic обнажило финансовую зависимость технологических гигантов друг от друга

Amazon, Google и Microsoft одновременно инвестируют в разработчика Claude, предоставляют ему вычислительные мощности и конкурируют с ним на рынке ИИ

Выход Anthropic на биржу привлёк внимание инвесторов не только масштабом потенциального размещения, но и устройством бизнеса компании. В документах к IPO разработчик Claude описал сложные отношения с Amazon, Google, Microsoft и Broadcom: одни и те же компании выступают его инвесторами, кредиторами, поставщиками вычислительных мощностей, клиентами и конкурентами. Автор издания BIG Ли Хепнер показал, что такая взаимозависимость помогает объяснить, почему финансовые результаты отдельных игроков ИИ-рынка способны влиять на оценку всего технологического сектора.

Особенно тесно Anthropic связана с облачными платформами. Согласно проспекту, в прошлом году через Amazon и Google проходило 47% продаж компании. Обе корпорации также вложили в неё значительные средства и предоставляют инфраструктуру для работы моделей Claude. В ноябре к ним добавилось соглашение с Microsoft об облачных вычислениях. Broadcom, в свою очередь, поставляет необходимые вычислительные ресурсы и участвует в финансировании инфраструктуры. При этом все эти компании развивают собственные направления ИИ или конкурируют за соответствующих клиентов.

Такая схема создаёт противоречивые стимулы. Например, Google одновременно развивает собственные модели Gemini и владеет значительной долей Anthropic. Успех разработчика Claude повышает стоимость этой инвестиции и увеличивает спрос на облачные услуги Google, но одновременно усиливает конкурента на рынке ИИ. Аналогичная ситуация складывается у Amazon и Microsoft. Подобные связи могут ослаблять стимулы к ценовой конкуренции и затруднять оценку реального положения отдельных компаний. Однако сам факт перекрёстных инвестиций ещё не доказывает, что корпорации сознательно избегают конкуренции.

IPO Anthropic обнажило финансовую зависимость технологических гигантов друг от друга
Источник изображения: сгенерировано Muse

Риски усиливаются огромными расходами на инфраструктуру. Развитие ИИ-моделей требует строительства дата-центров, закупки ускорителей и долгосрочных контрактов на облачные мощности. В проспекте Anthropic раскрыты обязательства по будущим вычислительным ресурсам на сотни миллиардов долларов. При этом выручка, прибыль и денежный поток компаний зависят не только от конечного спроса на ИИ, но и от взаимных платежей внутри этой инфраструктурной цепочки. Если спрос окажется ниже ожиданий, то финансовые последствия могут затронуть одновременно разработчиков моделей, облачных провайдеров и поставщиков оборудования.

Вторая проблема — прозрачность оценки бизнеса. В традиционной модели технологические компании могли рассматриваться как относительно самостоятельные предприятия с отдельными источниками выручки и конкурентами. Теперь инвестиции, кредиты, поставки и продажи связывают их в единую систему. Обращает на себя внимание и возможное влияние таких связей на фондовый рынок: высокая оценка Anthropic выгодна не только её собственным акционерам, но и другим компаниям, чьи активы и будущие доходы зависят от её успеха. Поэтому IPO становится своего рода проверкой того, насколько инвесторы готовы платить за быстрорастущий, но капиталоёмкий ИИ-бизнес.

Главный тезис Хепнера состоит в том, что взаимозависимость участников отрасли способна превратить локальную проблему в системную: если ожидания относительно доходности ИИ резко ухудшатся, то переоценка может одновременно затронуть разработчиков моделей, облачные платформы и производителей чипов. 

Искусственный интеллектAnthropicФондовый рынокIPOДата-центрыИсточники:Financial TimesThe BIG Newsletter

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