IPO Anthropic обнажило финансовую зависимость технологических гигантов друг от друга

Amazon, Google и Microsoft одновременно инвестируют в разработчика Claude, предоставляют ему вычислительные мощности и конкурируют с ним на рынке ИИ

Выход Anthropic на биржу привлёк внимание инвесторов не только масштабом потенциального размещения, но и устройством бизнеса компании. В документах к IPO разработчик Claude описал сложные отношения с Amazon, Google, Microsoft и Broadcom: одни и те же компании выступают его инвесторами, кредиторами, поставщиками вычислительных мощностей, клиентами и конкурентами. Автор издания BIG Ли Хепнер показал, что такая взаимозависимость помогает объяснить, почему финансовые результаты отдельных игроков ИИ-рынка способны влиять на оценку всего технологического сектора.

Особенно тесно Anthropic связана с облачными платформами. Согласно проспекту, в прошлом году через Amazon и Google проходило 47% продаж компании. Обе корпорации также вложили в неё значительные средства и предоставляют инфраструктуру для работы моделей Claude. В ноябре к ним добавилось соглашение с Microsoft об облачных вычислениях. Broadcom, в свою очередь, поставляет необходимые вычислительные ресурсы и участвует в финансировании инфраструктуры. При этом все эти компании развивают собственные направления ИИ или конкурируют за соответствующих клиентов.

Такая схема создаёт противоречивые стимулы. Например, Google одновременно развивает собственные модели Gemini и владеет значительной долей Anthropic. Успех разработчика Claude повышает стоимость этой инвестиции и увеличивает спрос на облачные услуги Google, но одновременно усиливает конкурента на рынке ИИ. Аналогичная ситуация складывается у Amazon и Microsoft. Подобные связи могут ослаблять стимулы к ценовой конкуренции и затруднять оценку реального положения отдельных компаний. Однако сам факт перекрёстных инвестиций ещё не доказывает, что корпорации сознательно избегают конкуренции.

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Риски усиливаются огромными расходами на инфраструктуру. Развитие ИИ-моделей требует строительства дата-центров, закупки ускорителей и долгосрочных контрактов на облачные мощности. В проспекте Anthropic раскрыты обязательства по будущим вычислительным ресурсам на сотни миллиардов долларов. При этом выручка, прибыль и денежный поток компаний зависят не только от конечного спроса на ИИ, но и от взаимных платежей внутри этой инфраструктурной цепочки. Если спрос окажется ниже ожиданий, то финансовые последствия могут затронуть одновременно разработчиков моделей, облачных провайдеров и поставщиков оборудования.

Вторая проблема — прозрачность оценки бизнеса. В традиционной модели технологические компании могли рассматриваться как относительно самостоятельные предприятия с отдельными источниками выручки и конкурентами. Теперь инвестиции, кредиты, поставки и продажи связывают их в единую систему. Обращает на себя внимание и возможное влияние таких связей на фондовый рынок: высокая оценка Anthropic выгодна не только её собственным акционерам, но и другим компаниям, чьи активы и будущие доходы зависят от её успеха. Поэтому IPO становится своего рода проверкой того, насколько инвесторы готовы платить за быстрорастущий, но капиталоёмкий ИИ-бизнес.

Главный тезис Хепнера состоит в том, что взаимозависимость участников отрасли способна превратить локальную проблему в системную: если ожидания относительно доходности ИИ резко ухудшатся, то переоценка может одновременно затронуть разработчиков моделей, облачные платформы и производителей чипов.