Новые дата-центры в США могут свести на нет 15 лет сокращения выбросов парниковых газов

Если запланированные проекты заработают по графику, энергосистема страны будет выбрасывать 2,1 млрд тонн CO₂ в год — на 618 млн тонн больше, чем в 2025 году

Согласно свежему анализу экологической организации Sierra Club, если запланированные проекты дата-центров будут введены в эксплуатацию в установленные сроки, то выбросы углекислого газа, связанные с производством электроэнергии только в США, к 2030 году достигнут 2,1 млрд тонн в год. Это на 618 млн тонн, или примерно на 42%, больше уровня 2025 года. Об исследовании сообщило Bloomberg.

Одна из причин — нехватка пропускной способности электрических сетей. Подключение новых дата-центров требует больших объёмов электроэнергии, а модернизация инфраструктуры не всегда успевает за строительством. Поэтому некоторые компании выбирают собственные электростанции непосредственно на территории дата-центров или рядом с ними. Такие установки часто работают на ископаемом топливе, в том числе природном газе, что увеличивает выбросы парниковых газов и может ухудшать качество воздуха в близлежащих районах.

Новые дата-центры в США могут свести на нет 15 лет сокращения выбросов парниковых газов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Один из примеров — проект Илона Маска в районе Мемфиса, штат Теннесси. Для энергоснабжения крупного дата-центра там используют многочисленные газовые генераторы. По данным публикации, их работа вызывает опасения у местных жителей из-за загрязнения воздуха. Экологические и правовые претензии к подобным проектам касаются в том числе соблюдения природоохранных требований и правил выдачи разрешений.

При этом прогноз Sierra Club зависит от того, сколько запланированных объектов действительно будет построено и запущено. Давление местных жителей и экологических организаций, а также растущие финансовые затраты уже повышают риск отмены отдельных проектов дата-центров.

Так, расширение инфраструктуры для ИИ становится не только технологической и экономической задачей, но и фактором, влияющим на климатическую политику.

Искусственный интеллектЭнергетикаЭкологияЭкологические угрозыДата-центрыИсточники:futurism

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