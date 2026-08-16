США требуют от 35 стран выбрать между американским и китайским альянсами в сфере ИИ. Пока обе стороны выбрал только Казахстан

Госдепартамент США подготовил проект письма для 35 стран, подписавших американское заявление AI Opportunity Statement, с требованием определиться с участием в технологических альянсах. В документе говорится, что вступление в Pax Silica — американскую инициативу по защите цепочек поставок ИИ, полупроводников и критических минералов — несовместимо с присоединением к конкурирующим инициативам. Проект письма, о котором Reuters сообщил 14 августа со ссылкой на американского чиновника и внутренний документ, пока не датирован, и неизвестно, будет ли он вообще отправлен и изменится ли его содержание.

Инициатива Pax Silica была запущена США в прошлом году. К ней присоединились около 2 десятков стран, среди которых Reuters называет Японию, Австралию, Южную Корею и Казахстан. Участникам обещан доступ к совместным инвестиционным возможностям в ИИ-проектах, а сама инициатива предусматривает кооперацию и согласование экспортных ограничений. На этом фоне в проекте письма подчёркивается: «Быть частью всего — значит не быть частью ничего». При этом AI Opportunity Statement, который подписали 35 стран, сам по себе юридически необязателен.

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Особым случаем стал Казахстан. Страна присоединилась к Pax Silica в июне, став первым участником инициативы из Центральной Азии, а затем вошла и в китайскую программу — единственный известный на сегодня случай одновременного участия в обоих форматах. Для Вашингтона это особенно чувствительно из-за запасов Казахстана критических минералов, необходимых для производства современных чипов. Китай уже использовал контроль над поставками таких материалов в качестве инструмента давления во время торгового конфликта с США.

Китайская инициатива появилась всего около месяца назад: Си Цзиньпин объявил о создании World Artificial Intelligence Cooperation Organization и представил китайские модели с открытыми весами как альтернативу американскому влиянию. Подходы различаются: Pax Silica предлагает инвестиции и координацию поставок и экспортного контроля, тогда как Китай делает ставку на доступность собственных моделей. При этом Пекин также рассматривает ограничения на доступ иностранных пользователей к наиболее мощным китайским моделям. Конкуренция идёт не только между правительствами: Nvidia и ряд других крупных компаний в этом году выступили за открытые модели, разойдясь в этом вопросе с OpenAI и Anthropic.

Проект письма пока не содержит прямого упоминания Китая: вместо этого говорится о «дублирующих инициативах, требования которых противоречат нашим». При этом полный список 35 адресатов не опубликован, а среди стран Pax Silica, названных Reuters, нет ни одной европейской, поэтому пока нельзя установить, получит ли подобное требование кто-либо из европейских столиц.