Grok 4.6 за 48 часов создал 3D-шутер

Grok 4.6 подтвердил способность самостоятельно создавать сложные программные проекты. Илон Маск обратил внимание на эксперимент Мэтта Шумера, в рамках которого модель непрерывно работала около 48 часов и в итоге создала игру.

В опубликованном видео показан шутер от первого лица с трехмерным окружением, оружием, стрельбой, перемещением и перезарядкой.

Ключом к эксперименту стали так называемые Gauntlet Loops (или «циклы испытаний»). По сути это режим автономной работы ИИ-агента, когда нейросеть непрерывно выполняет сложные задачи, циклически создавая, тестируя и исправляя код или контент без участия человека.

Ранее SpaceX представила Grok 4.6, а Илон Маск заявил, что «Grok 4.6 объективно является №1 с точки зрения интеллекта, скорости и стоимости».

Эксперимент с 48-часовым созданием 3D-шутера — не первый подобный случай. Ещё в 2025 году редакция писала, как Grok 4 создал шутер в стиле Doom по одному запросу, а Илон Маск анонсировал функцию, при которой ИИ сможет не только писать игры, но и самостоятельно их тестировать, анализируя происходящее на экране.

С выходом инструмента Grok Build возможности автономной разработки расширились. Grok Build за один промпт сгенерировал полноценную браузерную аркадную гонку в киберпанк-стиле — с несколькими трассами, выбором автомобилей и работающей физикой. Следующий шаг — более длительная автономная работа без участия человека — и есть то, что демонстрирует нынешний эксперимент с Gauntlet Loops.

Параллельно после выхода Grok 4.5 пользователи публиковали примеры проектов, где шутер от первого лица создавался уже менее чем за час, а 3D-планировщик жилого пространства генерировался за считаные минуты.