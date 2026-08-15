Grok 4.6 за 48 часов создал 3D-шутер

Илон Маск показал возможности модели, которая способна работать над сложными проектами

Искусственный интеллект

Grok 4.6 подтвердил способность самостоятельно создавать сложные программные проекты. Илон Маск обратил внимание на эксперимент Мэтта Шумера, в рамках которого модель непрерывно работала около 48 часов и в итоге создала игру.

В опубликованном видео показан шутер от первого лица с трехмерным окружением, оружием, стрельбой, перемещением и перезарядкой. 

Ключом к эксперименту стали так называемые Gauntlet Loops (или «циклы испытаний»). По сути это режим автономной работы ИИ-агента, когда нейросеть непрерывно выполняет сложные задачи, циклически создавая, тестируя и исправляя код или контент без участия человека.

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Источник изображения: @mattshumer_

Ранее SpaceX представила Grok 4.6, а Илон Маск заявил, что «Grok 4.6 объективно является №1 с точки зрения интеллекта, скорости и стоимости».

Эксперимент с 48-часовым созданием 3D-шутера — не первый подобный случай. Ещё в 2025 году редакция писала, как Grok 4 создал шутер в стиле Doom по одному запросу, а Илон Маск анонсировал функцию, при которой ИИ сможет не только писать игры, но и самостоятельно их тестировать, анализируя происходящее на экране.

С выходом инструмента Grok Build возможности автономной разработки расширились. Grok Build за один промпт сгенерировал полноценную браузерную аркадную гонку в киберпанк-стиле — с несколькими трассами, выбором автомобилей и работающей физикой. Следующий шаг — более длительная автономная работа без участия человека — и есть то, что демонстрирует нынешний эксперимент с Gauntlet Loops.

Параллельно после выхода Grok 4.5 пользователи публиковали примеры проектов, где шутер от первого лица создавался уже менее чем за час, а 3D-планировщик жилого пространства генерировался за считаные минуты.

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