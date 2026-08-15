Jaguar Land Rover остановил всё производство машин в Китае и выпустил Freelander 8 совместно с Chery

Новый Freelander 8 за $50 000 получил 818 л.с. и разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды

Китайская Chery и Jaguar Land Rover открыли предзаказы на новый Freelander 8 — крупный кроссовер совместного бренда Freelander. Базовая пятиместная версия стоит 339 900 юаней, или около $50 000.

Также доступна шестиместная модификация от 349 900 юаней. Топовая First Edition будет выпущена тиражом всего 1000 экземпляров и обойдется в 449 900 юаней по акции.

Freelander 8 построен на 800-вольтовой платформе с системой увеличения запаса хода и поддерживает зарядку мощностью до 6C. Батарея емкостью 60,3 кВт·ч заряжается с 20% до 80% всего за 12 минут, а запас хода исключительно на электротяге достигает 310 км по циклу CLTC.

Силовая установка сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель-генератор и два электромотора. Совокупная мощность достигает 610 кВт (818 л.с.), а максимальный крутящий момент — 813 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Кроссовер получил полный привод, три блокировки, подруливающие задние колеса и режим движения боком.

В салоне установлены огромный панорамный экран диагональю 46,3 дюйма, центральный дисплей на 15,6 дюйма и кресла второго ряда с подогревом, вентиляцией, массажем и выдвижными подставками для ног. За электронные системы отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8397, а комплекс помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5 входит в оснащение всех версий.

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