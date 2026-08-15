Маск назвал 2029 год важнейшим для ИИ: вычисления придется перенести в космос

Уже через три года наземная инфраструктура может упереться в дефицит электроэнергии и сложности с получением разрешений

Илон Маск заявил, что дальнейшее масштабирование искусственного интеллекта вскоре столкнется с физическими ограничениями на Земле.

По его словам, примерно к 2029 году орбитальные вычислительные центры могут стать единственным способом продолжать наращивать мощности ИИ. Главными препятствиями он назвал доступность электроэнергии и проблемы с получением разрешений на строительство наземных объектов.

Идея заключается в размещении огромных вычислительных кластеров непосредственно на орбите, где они смогут получать энергию от солнечных панелей, не создавая дополнительной нагрузки на наземные энергосети. Интерес к такой концепции в последнее время резко вырос на фоне стремительного увеличения энергопотребления ИИ-дата-центров.

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В феврале 2026 года мы рассказывали о том, как SpaceX поглотила xAI, объявив главной целью объединённой структуры запуск дата-центров на орбиту и создание так называемого «разумного Солнца». Именно тогда Маск впервые публично заявил, что через два-три года размещение вычислительных мощностей в космосе станет экономически выгоднее наземных решений.

В апреле 2026 года выяснилось, что даже внутри SpaceX растут сомнения в коммерческой жизнеспособности орбитальных ИИ-центров: в предрегистрационных документах компания сама признавала существенную техническую сложность проекта и риски, связанные с зависимостью всей стратегии от ракеты Starship.

В июле 2026 года публичная перепалка Маска и Сэма Альтмана наглядно показала, что проблемы космических дата-центров далеко не сняты: массовое развёртывание орбитальной инфраструктуры упирается в отсутствие дешёвых многоразовых запусков и промышленного производства спутников, которые могут появиться лишь в 2030-х годах.