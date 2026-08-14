iPhone X отправили на покой: легендарный смартфон с «чёлкой» признали устаревшим

Спустя почти девять лет после выхода iPhone X компания Apple внесла юбилейный смартфон в официальный список устаревших устройств. Вместе с ним в перечень попал 15-дюймовый MacBook Pro 2018 года.

После получения такого статуса устройство больше не обслуживается Apple по аппаратной части: авторизованные сервисные центры не могут заказывать для него оригинальные запчасти. Обычно компания переводит продукты в эту категорию спустя более семи лет после прекращения их продаж.

iPhone X был представлен в 2017 году и стал первым смартфоном Apple с OLED-дисплеем, Face ID и характерным вырезом в верхней части экрана, который прозвали чёлкой. Последним обновлением системы для него стала iOS 16.7.16.

Для компьютеров Mac действуют отдельные правила: аккумулятор могут заменить в течение десяти лет после прекращения продаж, но только при наличии необходимых комплектующих.