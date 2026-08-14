«Безрамочный экран, изогнутый со всех четырех сторон». Инсайдер раскрыл подробности о юбилейном iPhone 20 Pro

Он должен выйти в 2027 году

Смартфоны линейки iPhone 20 Pro (предположительно, iPhone 20 Pro и 20 Pro Max) проходят под внутренними обозначениями V73 и V74, о чем рассказал инсайдер Digital Chat Station.

Согласно информации из цепочки поставок, физические размеры новых экранов увеличились, тогда как соотношение сторон осталось прежним. Предполагается, что в устройствах будет применен совершенно новый дизайн с «безрамочным экраном, изогнутым со всех четырех сторон».

По данным инсайдера, концепция «безрамочного экрана, изогнутого со всех четырех сторон» подразумевает использование плоского 2D-дисплея в сочетании с защитным стеклом. Благодаря использованию оптических свойств преломления света и особой конструкции стекла создается визуальный эффект отсутствия рамок.

В связке с фирменным интерфейсом Liquid Glass новый дизайн должен смотреться особенно эффектно.