Проехал по потолку тоннеля: Шумахер сделал это 16 лет назад на Mercedes-Benz SLS AMG, а теперь трюк повторили на Voyah Passion S

Компания Voyah провела экстремальное испытание нового Passion S — автомобиль выполнил полный оборот на 360° по стенке закрытого тоннеля в Ухане. По утверждению производителя, в трюке участвовал серийный автомобиль без конструктивных доработок и специальных эффектов.

Испытание стало отсылкой к знаменитому рекламному ролику Mercedes-Benz SLS AMG, снятому 16 лет назад при участии Михаэля Шумахера. Однако Passion S оказался существенно тяжелее и крупнее спортивного автомобиля, причем во время заезда сохранил штатную тяговую батарею и все элементы системы интеллектуального вождения.

Для выполнения петли электромобилю потребовалось разогнаться примерно до 130 км/ч и войти на стену под углом 16 градусов. Благодаря центробежной силе автомобиль смог совершить полный оборот. При снижении скорости всего на 3–5 км/ч сцепления с поверхностью могло оказаться недостаточно для продолжения движения.

Voyah Passion S оснащен двухмоторной полноприводной установкой мощностью 475 кВт (637 л.с.) и с максимальным крутящим моментом 765 Н·м. Автомобиль построен на 800-вольтовой платформе с карбидокремниевыми компонентами, а заявленный КПД электрической системы достигает 93,8%.

Предсерийные заказы на модель стартовали с цены 309 900 юаней, а официальная премьера запланирована на 15 августа.