Volga C50 будет работать в такси бизнес-класса

Пресс-служба российского бренда Volga сообщила, что седан бизнес-класса Volga C50 будет работать на тарифе «Бизнес» в такси «Яндекс Go» в девяти крупнейших городах России — Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Красноярске. В компании заявили, что модель отвечает всем требованиям бизнес-сегмента.

Изображение: Volga

Автомобиль Volga C50 был представлен в апреле текущего года и начал продаваться на российском рынке с июня. Производитель заявляет, что модель является одной из самых просторных в своём сегменте. Автомобиль относится к D-классу, его длина составляет 4825 мм, ширина — 1880 мм, а колёсная база — 2800 мм. В основе Volga C50 лежит китайская модель Geely Preface.

Ранее мы писали о том, что организация «Общероссийское объединение пассажиров» отправила министру промышленности РФ просьбу разрешить новым «Волгам» работать в такси.