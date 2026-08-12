Будущее наступило: ИИ уже почти приносит SpaceX больше, чем ракеты, спутники и все остальные направления. ИИ составит 99% стоимости компании через 5 лет

В четвертом квартале выручка от ИИ значительно превзойдет всю остальную выручку SpaceX

SpaceX выпустила новое видео с выступлением Илона Маска перед сотрудниками. В центре внимания выступления Маска был искусственный интеллект. Он заявил, что ИИ стал одним из важнейших направлений развития SpaceX.

«Наша выручка от ИИ превзойдет всю остальную выручку SpaceX уже в сентябре — примерно в следующем месяце — и значительно превзойдет всю остальную выручку SpaceX в четвертом квартале, — заявил основатель и генеральный директор компании Илон Маск. — Таким образом, ИИ стал чрезвычайно важной частью будущего SpaceX».

В начале этого года SpaceX приобрела xAI, стартап, основанный Маском в 2023 году. xAI создала чат-бота Grok, а также управляет мощным кластером суперкомпьютеров Colossus в штате Теннесси.

Grok

Но это было только начало. В своем 29-минутном выступлении, состоявшемся через неделю после первой в истории SpaceX квартальной отчетности после выхода компании на биржу, Маск подробно рассказал о том, насколько глубоко компания погружается в искусственный интеллект.

«Вероятно, через четыре-пять лет искусственный интеллект будет составлять 99% стоимости SpaceX; я бы сказал, что через пять лет это точно, — сказал Маск. — И стоимость SpaceX достигнет астрономической величины».

По словам Маска, компания планирует запустить вычислительные мощности для ИИ мощностью 10 гигаватт к концу следующего года.