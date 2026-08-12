Два первых серийных двигателя ПД-8 для самолётов SJ-100 отправили заказчику

Они полностью выполнены из российских материалов с применением новейших технологий

Глава ОДК «Сатурн» (входит в Ростех) Илья Конюхов заявил, что два первых серийных двигателя ПД-8 для новых российских самолётов SJ-100 уже поставлены заказчику. По его словам, серийное производство этих двигателей сейчас ведётся.

Фото: ОАК

Конюхов добавил, что ПД-8 полностью выполнен из российских материалов и создан с применением совершенно новых технологий. На стадии разработки ОДК пришлось вместе с институтами и металлургическими предприятиями развивать и осваивать новые материалы.

В конце июня мы писали о том, что «Объединённая двигателестроительная корпорация» начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для импортозамещённых самолётов SJ-100. SJ-100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт, рассчитанный на 100 пассажиров. В обновлённом варианте он получил двигатели ПД-8 и отечественные системы.