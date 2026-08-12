В «VK Видео» снижают порог для заработка с роликов

Ранее требовалось 5000 подписчиков

Сети и серверы

С 1 сентября 2026 года «VK Видео» изменит условия подключения к партнерской программе монетизации. Теперь принять участие в ней смогут авторы оригинального контента, у которых есть не менее 1000 подписчиков и 500 часов просмотров роликов за последние 90 дней.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Для создателей контента, которые пока не достигли требуемого показателя по времени просмотра, предусмотрен трехмесячный переходный период. В это время платформа планирует применять механизм минимального гарантированного дохода, чтобы авторы могли адаптироваться к новым требованиям.

В «VK Видео» отмечают, что обновленные критерии призваны снизить порог входа в партнерскую программу для начинающих авторов. При этом основными условиями участия остаются публикация оригинальных материалов и регулярное развитие собственного канала.

Таким образом, с сентября для подключения к монетизации авторам потребуется сочетать минимальное число подписчиков с определенным объемом просмотров. Для участников, которым потребуется дополнительное время на выполнение нового требования, предусмотрены временные меры поддержки.

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