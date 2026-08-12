В «VK Видео» снижают порог для заработка с роликов

С 1 сентября 2026 года «VK Видео» изменит условия подключения к партнерской программе монетизации. Теперь принять участие в ней смогут авторы оригинального контента, у которых есть не менее 1000 подписчиков и 500 часов просмотров роликов за последние 90 дней.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Для создателей контента, которые пока не достигли требуемого показателя по времени просмотра, предусмотрен трехмесячный переходный период. В это время платформа планирует применять механизм минимального гарантированного дохода, чтобы авторы могли адаптироваться к новым требованиям.

В «VK Видео» отмечают, что обновленные критерии призваны снизить порог входа в партнерскую программу для начинающих авторов. При этом основными условиями участия остаются публикация оригинальных материалов и регулярное развитие собственного канала.

Таким образом, с сентября для подключения к монетизации авторам потребуется сочетать минимальное число подписчиков с определенным объемом просмотров. Для участников, которым потребуется дополнительное время на выполнение нового требования, предусмотрены временные меры поддержки.