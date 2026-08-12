Представлен ракетный двигатель Everest, похожий на Raptor

Индийская компания Astrobase Space Technologies представила метановый двигатель Everest, который развивает заявленную тягу 80 тонн-сил и использует одну из наиболее сложных схем в современной ракетной технике.

Everest работает на кислороде и метане по замкнутой схеме с полной газификацией компонентов топлива (Full-Flow Staged Combustion, FFSC). Аналогичный принцип применяется в двигателях Raptor компании SpaceX, используемых на ракетах Starship.

В конструкции предусмотрены два газогенератора. В одном небольшая доля топлива сжигается с избытком окислителя, во втором используется обратное соотношение. В результате и топливо, и окислитель поступают в основную камеру сгорания уже в газообразном состоянии. Это позволяет уменьшить размеры камеры и ускорить процессы горения, повышая эффективность и удельный импульс двигателя.

Astrobase Space Technologies рассчитывает провести первое огневое испытание Everest уже через несколько месяцев. В дальнейшем двигатель планируют установить на многоразовую ракету-носитель среднего класса, первый запуск которой ожидается не ранее 2028 года.