Заменитель Airbus и Boeing вышел на новый уровень: китайский самолёт C919 совершил первый международный коммерческий рейс

Самолёт C919 вылетел из пекинского аэропорта «Шоуду» и благополучно приземлился в новом аэропорту Улан-Батора. В честь первого рейса в Монголии устроили водный салют, а прибывших пассажиров встретили сотрудники в традиционных национальных костюмах и организовали для них танцевальное представление.

Маршрут Пекин — Улан-Батор выполняется под номерами CA723/CA724 и рассчитан на ежедневные полеты. Это первый международный маршрут C919 с момента начала его коммерческой эксплуатации.

До этого самолет использовался преимущественно на внутренних направлениях Китая, где успел получить признание благодаря характеристикам, уровню комфорта и соответствию требованиям безопасности. Теперь C919 официально перешел к регулярным международным перевозкам.

Первый рейс между Китаем и Монголией также стал подтверждением соответствия лайнера требованиям двусторонних стандартов эксплуатации гражданской авиации.

Мы уже рассказывали о том, как COMAC C919 постепенно расширял географию своих полётов. В феврале 2024 года самолёт впервые перелетел за рубеж — правда, тогда это был демонстрационный визит в Сингапур для участия в авиасалоне, а не коммерческий рейс. К декабрю 2024 года лайнер перевёз более миллиона пассажиров на внутренних маршрутах, а в парке трёх крупнейших авиакомпаний КНР насчитывалось уже 14 бортов. В декабре 2025 года C919 освоил и полёты в высокогорный аэропорт Ланьчжоу. Теперь самолёт вышел на регулярные международные коммерческие маршруты.