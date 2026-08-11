Лазер впервые соединит возвращаемый аппарат и спутник на скорости 2,5 Гбит/с

Литовская компания Astrolight и разработчик ATMOS Space Cargo протестируют оптический канал передачи данных во время полёта и спуска капсулы PHOENIX в 2027 году

Литовская компания по развитию космической лазерной связи Astrolight подписала меморандум о взаимопонимании с разработчиком грузовых космических систем ATMOS Space Cargo. Партнёры планируют провести в 2027 году демонстрационный полёт с организацией оптического канала связи между возвращаемым аппаратом и находящимся на орбите спутником.

Согласно заявлению участников проекта, подобный эксперимент по прямой передаче данных в условиях реального космического полёта будет выполнен впервые в истории.

В ходе испытаний лазерные терминалы связи ATLAS-X разработки Astrolight установят на возвращаемую капсулу PHOENIX компании ATMOS и на сопутствующий орбитальный спутник. Системы обеспечат передачу телеметрии и научных данных в режиме реального времени на скорости до 2,5 Гбит/с как во время работы на орбите, так и на этапе спуска аппарата через атмосферу. Ранее возможности оптических линий связи для возвращаемых объектов исследовались только в лабораторных условиях на Земле.

Источник: ATMOS Space Cargo

Главный исполнительный директор Astrolight Лауринас Мачюлис отметил, что узконаправленные лазерные лучи способны передавать информацию со скоростью, в 100 раз превышающей показатели традиционной радиосвязи. Кроме того, такой сигнал устойчив к радиоэлектронному подавлению, его крайне сложно заглушить, перехватить или обнаружить, что даёт преимущество в коммерческих и оборонных миссиях. Руководитель ATMOS Space Cargo Себастьян Клаус добавил, что с ростом автономности и объёма данных в грузовых миссиях непрерывная связь становится ключевым требованием на всех этапах полёта.

В настоящее время Европа зависит от международных партнёров в вопросах транспортировки грузов с низкой околоземной орбиты и обратной доставки на Землю. Данный эксперимент призван укрепить технологическую независимость региона в рамках инициативы Европейского космического агентства (ESA) под названием LEO Cargo Return Services. Внедрение лазерных терминалов позволит операторам получать максимум информации в реальном времени, а также сделает управление и масштабирование космических миссий более надёжным.