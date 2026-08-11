Кабели из пластика обошли оптику по задержке в 1000 раз: Nvidia и Arm инвестировали $136 млн в Point2

Разработка на основе пластиковых волноводов передаёт данные с помощью радиочастотных сигналов, снижая энергопотребление в 3 раза по сравнению с оптическими линиями внутри серверных стоек

Американская компания Point2 Technology привлекла $136 млн в рамках раунда финансирования серии B для коммерциализации кабелей нового типа, предназначенных для замены медных проводов и оптических волокон внутри центров обработки данных для искусственного интеллекта. Раунд возглавил инвестиционный фонд LB Investment при участии разработчика архитектур процессоров Arm, венчурного подразделения Bosch Ventures, корпорации Nvidia, производителя соединительных систем Molex и компании Maverick Silicon.

Участие ключевых производителей чипов и сетевой инфраструктуры указывает на то, что проводные соединения внутри серверных стоек стали главным узким местом в развитии вычислительных систем.

Платформа e-Tube использует радиочастотные сигналы, передаваемые по гибким пластиковым волноводам [структурам, направляющим распространение электромагнитных волн], вместо стандартной меди или стекловолокна. По сравнению с медными кабелями технология Point2 обеспечивает в 10 раз большую дальность передачи при аналогичной стоимости, а также уменьшает вес соединений в 5 раз и объём кабелей в 2 раза. В сравнении с оптическими линиями связи радиочастотные пластиковые волноводы потребляют в 3 раза меньше энергии, стоят в 3 раза дешевле и снижают задержку передачи данных в 1000 раз, избавляя инфраструктуру от проблем с надёжностью лазерных излучателей.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Генеральный директор Point2 Шон Парк заявил, что при масштабировании систем искусственного интеллекта и росте пропускной способности до терабитных скоростей именно межпроцессорные и межсерверные соединения превращаются в определяющий барьер. Вице-президент Arm по стратегическим инвестициям Пол Уильямсон подчеркнул, что инфраструктура искусственного интеллекта потребует совершенствования всего стека технологий — от вычислительных блоков до памяти и соединений.

Полученное финансирование ускорит вывод на рынок активных радиочастотных кабелей Active RF Cable, а также решений e-Tube для интеграции непосредственно в чипсеты и серверные стойки.

Строительство центров обработки данных для работы с нейросетями требует сотен миллиардов долларов на закупку ускорителей, электроэнергию и охлаждение. В условиях дефицита питания экономия каждого ватта на межкомпонентных связях позволяет перенаправить энергию непосредственно на вычисления. Point2 предлагает использовать радиочастотную передачу по пластику как более холодную, быструю и экономичную альтернативу в масштабах вычислительных стоек.