Акции кибербезопасности обновили рекорды: Palo Alto Networks за день превысила новый прогноз аналитиков

CrowdStrike и Palo Alto Networks выросли более чем на 5%, а акции Tenable и Rubrik прибавили более 7% на фоне ожиданий роста расходов на защиту от угроз со стороны ИИ-агентов

Акции крупнейших компаний сектора кибербезопасности 10 августа достигли рекордных уровней после недели обсуждений на конференции Black Hat в Лас-Вегасе. CrowdStrike выросла на 5,28%, до нового максимума, а Palo Alto Networks прибавила 4,90% и во второй половине дня торговалась по $381,70. Tenable и Rubrik подорожали более чем на 7%, Netskope и Zscaler — примерно на 5%.

Показательным стал прогноз инвестиционной компании BTIG по Palo Alto Networks. Утром 10 августа она повысила целевую цену акций с прежнего уровня до $380, оценив потенциал роста примерно в 4% относительно цены закрытия предыдущей сессии. Однако уже через несколько часов акции торговались выше этого уровня — по $381,70. BTIG также повысила целевые цены CrowdStrike до $237 и Rubrik до $109, причём ни одна из этих рекомендаций не была связана с публикацией финансовой отчётности.

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Причиной пересмотра ожиданий аналитики BTIG назвали обсуждения на Black Hat с поставщиками технологий, партнёрами и заказчиками. По их оценке, «ИИ-агенты фундаментально изменили ландшафт угроз, а внедрение средств защиты от связанных с ними рисков пока находится на ранней стадии». Аналитики Cantor пришли к сходному выводу: ИИ превращается из отдельной функции продуктов кибербезопасности в один из ключевых элементов как инфраструктуры защиты, так и пространства атак.

На самой конференции специалисты продемонстрировали, в частности, взлом Hugging Face с использованием ИИ-агента, а компании отрасли уже фиксировали полностью автоматизированные атаки с использованием программ-вымогателей — от разведки до вымогательства.

При этом рекордные котировки пока отражают ожидания рынка, а не подтверждённый рост выручки от нового спроса. Ни CrowdStrike, ни Palo Alto Networks 10 августа не публиковали финансовых результатов и не объявляли о крупных контрактах. Рост расходов на кибербезопасность должен быть подтверждён реальными закупками, а эффективность новых решений — способностью сокращать разрыв между обнаружением уязвимостей и их устранением.