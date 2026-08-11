Можно вернуть пропущенное: самый популярный языковой сервис Duolingo тестирует кнопку Undo

Команда популярного сервиса по изучению иностранных языков Duolingo начала тестировать кнопку Undo (Отменить), которая позволяет вернуть случайно пропущенные упражнения на развитие устной речи. Обновление заметили пользователи Reddit, опубликовавшие скриншот с новой опцией.

Раньше нажатие кнопки пропуска завершало такое задание, а повторить его сразу было нельзя: упражнение становилось недоступным на 15 минут. Новая возможность должна исправить ситуацию, если пользователь нажал пропуск по ошибке.

Изменение уже положительно оценили некоторые участники обсуждения. По их словам, случайные нажатия на кнопку происходили и раньше, поэтому отмена пропуска может оказаться полезной для продолжения занятия без паузы.

При этом Undo пока доступна не всем. Пользователи отмечают, что обновление появляется постепенно и может тестироваться на ограниченной группе аккаунтов. Кроме того, аналогичной кнопки для заданий на аудирование пока не заметили.

Не исключено, что Duolingo сначала оценит реакцию пользователей на нововведение и только после этого распространит его на другие типы упражнений.