Можно вернуть пропущенное: самый популярный языковой сервис Duolingo тестирует кнопку Undo

Новая опция позволяет отменить ошибочное нажатие и продолжить упражнение без 15-минутного ожидания

Программное обеспечение

Команда популярного сервиса по изучению иностранных языков Duolingo начала тестировать кнопку Undo (Отменить), которая позволяет вернуть случайно пропущенные упражнения на развитие устной речи. Обновление заметили пользователи Reddit, опубликовавшие скриншот с новой опцией.

Фото 1
Источник изображения: Matt Horne / AndroidAuthority

Раньше нажатие кнопки пропуска завершало такое задание, а повторить его сразу было нельзя: упражнение становилось недоступным на 15 минут. Новая возможность должна исправить ситуацию, если пользователь нажал пропуск по ошибке.

Изменение уже положительно оценили некоторые участники обсуждения. По их словам, случайные нажатия на кнопку происходили и раньше, поэтому отмена пропуска может оказаться полезной для продолжения занятия без паузы.

При этом Undo пока доступна не всем. Пользователи отмечают, что обновление появляется постепенно и может тестироваться на ограниченной группе аккаунтов. Кроме того, аналогичной кнопки для заданий на аудирование пока не заметили.

Не исключено, что Duolingo сначала оценит реакцию пользователей на нововведение и только после этого распространит его на другие типы упражнений.

Акции кибербезопасности обновили рекорды: Palo Alto Networks за день превысила новый прогноз аналитиковРоботизированная рука Canadarm3 не полетит на окололунную станцию Gateway: MDA Space перенаправляет проект за $720 млн на поверхность Луны