Квантовый ключ под защитой: в России нашли способ противостоять ослеплению детекторов

Технология позволяет выявлять атаку на фотодетекторы и удалять потенциально скомпрометированные биты, не отбрасывая весь ключ целиком

«СФБ Лаб» совместно с Центром квантовых технологий МГУ представила метод защиты систем квантового распределения ключей от атаки ослепления фотодетекторов. Результаты исследования опубликованы в Physical Review Applied, разработка также защищена патентом РФ № RU 2 856 208 C1.

Атака ослепления позволяет злоумышленнику воздействовать на детекторы одиночных фотонов с помощью оптического излучения и переводить их в режим, при котором можно управлять регистрацией битов. При удачном проведении такой атаки посторонний может получить информацию о ключе, не вызвав заметного роста ошибок.

Авторы предложили случайно менять квантовую эффективность детекторов во время работы системы. Даже небольшого изменения достаточно, чтобы требуемая для скрытого управления детектором энергия импульса существенно различалась в разных режимах. Если атакующий не знает текущего состояния устройства, его действия приводят к ошибочным или двойным срабатываниям.

По статистике таких событий метод позволяет оценить количество битов, которые могли быть скомпрометированы, и удалить их при усилении секретности. При этом весь ключ не приходится отбрасывать. Эксперименты подтвердили работоспособность подхода на серийном детекторе. Метод рассчитан на применение с распространёнными устройствами без изменения оптической схемы приёмника.