Honor готовит смартфон с аккумулятором на 12 000 мА·ч

Компания Honor начала тестовое производство новой аккумуляторной батареи, которая должна стать основой для ещё не представленного смартфона.

По данным инсайдера Digital Chat Station, её номинальная ёмкость составляет 11 790 мА·ч, а типичное значение превышает 12 000 мА·ч. Энергетическая ёмкость аккумулятора достигает 43,86 Вт·ч.

Таким образом, Honor вновь экспериментирует со смартфонами, оснащёнными батареями ёмкостью свыше 10 000 мА·ч. При этом конкретная модель, для которой предназначен новый элемент питания, пока не раскрывается.

Grok

Сам производитель официально не сообщил ни название устройства, ни сроки его выхода. Однако появление батареи на стадии пробного производства указывает на то, что работа над соответствующим смартфоном уже продвинулась достаточно далеко.

Инсайдер предлагает угадать, какой именно новинке достанется столь ёмкий аккумулятор.

Мы уже подробно следили за тем, как Honor последовательно наращивает ёмкость батарей в своих смартфонах. Ещё в ноябре 2025 года редакция рассказывала о начале опытного производства аккумулятора на ~10 000 мА·ч для тогда ещё безымянного устройства. В декабре 2025 года стало известно, что Honor почти завершила смартфон с АКБ на 12 000 мА·ч и параллельно ведёт разработку модели с аккумулятором на 15 000 мА·ч. Тогда же выяснилось, что компания готовит сразу несколько устройств среднего сегмента с батареями аналогичного класса, причём максимальная серийная ёмкость должна была достигнуть именно 12 000 мА·ч. В апреле 2026 года появились сведения об аккумуляторе на 11 000 мА·ч, также находившемся на стадии пробного производства.