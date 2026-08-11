Первый в истории Xiaomi экран 185 Гц, 200 Мп и флагманская начинка. Redmi K100 Pro доступен для предзаказа в Китае

Глава Redmi Лу Вэйбинг объявил о сегодняшнем дебюте серии K100 Pro и раскрыл основные особенности новинок, которые уже доступны для предзаказа в Китае.

Смартфоны получат игровой дисплей с частотой обновления 185 Гц и технологией нового поколения Super Pixel. Такая панель обеспечит особенно плавное изображение в играх и других динамичных сценах.

Заявлена поддержка целого ряда игр с частотой до 185 к/с. Redmi также обещает быструю зарядку. За производительность отвечают Snapdragon 8 Elite Gen 5 и чип AI D2, позволяющие одновременно повышать частоту кадров и разрешение. Частота дискретизации сенсора достигает 480 Гц, а специальная игровая антенна должна снижать задержки соединения.

Камеры станут ещё одной особенностью K100 Pro. Серия получит тройную основную камеру, главным модулем которой станет 200-мегапиксельный сенсор.

Официальная презентация серии K100 Pro состоится 11 августа в 14:00 по московскому времени. На мероприятии компания должна раскрыть дополнительные подробности о процессорах, аккумуляторах, зарядке и других характеристиках смартфонов.

Мы уже рассказывали о серии Redmi K100 задолго до сегодняшнего дебюта. Ещё в мае инсайдер Digital Chat Station сообщил о базовой модели: флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор около 8500 мА·ч и беспроводная зарядка 50 Вт, которая впервые должна была появиться в линейке Redmi K.

Чуть позже тот же источник детально раскрыл характеристики Pro-версии: плоский экран с частотой 185 Гц, основная камера на 200 Мп с крупным сенсором, 100-ваттная проводная зарядка, стеклянная задняя панель, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита IP68/IP69. Тогда же появились данные о батарее свыше 8000 мА·ч.

В июле инсайдер Smart Pikachu дополнил картину: аудиосистему всей серии настраивала компания Bose, а старшая версия должна получить три динамика и перископическую камеру.