Настоящий корейский кроссовер с гарантией 5 лет и «автоматом» Aisin. В России переписали цены на KGM Korando

Корейский кроссовер сохранил базовые цены, но покупателям автомобилей 2025 года теперь придется рассчитывать на меньшую скидку

В России обновили условия продажи KGM Korando. Стоимость самого кроссовера формально осталась прежней, однако максимальные скидки на машины 2025 года выпуска заметно уменьшились.

В базовой комплектации «Сити» с передним приводом выгода теперь составляет 250 тыс. рублей вместо прежних 350 тыс. При выборе версий «Оптимум» и «Оптимум 4х4» скидка составляет 160 тыс. рублей, а для топовой «Премьер 4х4» — 165 тыс. рублей.

С учетом новых условий KGM Korando «Сити» стоит 3,145 млн рублей. «Оптимум» обойдется в 3,64 млн, «Оптимум 4х4» — в 3,845 млн, а за «Премьер 4х4» придется заплатить 4,145 млн рублей.

Все версии оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л. с. и 6-ступенчатым автоматом Aisin. У переднеприводных машин тяга передается на передние колеса, а полноприводные версии получили подключаемую муфтой заднюю ось.

На все официальные авто KGM в России дают гарантию 5 лет.