Новые смартфоны Sony засветились в Сети до анонса

Новые смартфоны Sony с индексами XQ-HH44, XQ-HH54 и XQ-HH74 появились в базе GSMA IMEI, причем их регистрация датирована 4 августа. Предположительно, речь идет о следующем флагмане Xperia 1 IX.

В базе зарегистрированы сразу три версии устройства. XQ-HH44, судя по предварительным данным, предназначена для японского рынка и является разблокированной модификацией, XQ-HH54 ориентирована на Европу и другие регионы, а XQ-HH74 — на рынок Большого Китая. Цифра «4» в конце обозначения может указывать на поддержку eSIM. При этом японская версия XQ-HH44 также отмечена как совместимая со спутниковой связью по стандартам 3GPP.

Фото Sony/ithome

Особый интерес вызывает буква «H» в обозначениях моделей. По принятой системе Sony она может указывать на устройства 2027 года.