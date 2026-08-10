Представлена беспроводная зарядка и мини-док-станция HiBy

Новинка уже появилась в продаже в Китае

Компания HiBy представила компактную настольную подставку CR06, которая объединяет сразу несколько функций.

Устройство предназначено для смартфонов и планшетов и одновременно работает как зарядное устройство, пассивная система охлаждения и мини-док-станция. Корпус изготовлен из цельного алюминиевого сплава, благодаря чему тепло от подключенного устройства отводится без вентилятора. Это позволяет сохранить полностью бесшумную работу.

Фото HiBy/ithome

Для зарядки предусмотрен порт USB-C с поддержкой протокола PD и мощности до 60 Вт. Этого достаточно для быстрой зарядки совместимых смартфонов, планшетов и других устройств. При этом на задней панели расположен дополнительный USB-A 3.0, превращающий CR06 в небольшую док-станцию.

Через USB-A к подставке можно подключать периферийные устройства, включая флеш-накопители и внешние жесткие диски. Таким образом, HiBy CR06 может пригодиться не только для зарядки, но и для организации рабочего места с мобильным устройством.

Фото HiBy/ithome

Новинка уже появилась в продаже в Китае на JD.com, ее цена составляет 298 юаней.

