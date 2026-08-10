Первый в истории Xiaomi экран 185 Гц, АКБ емкостью 9070 мАч и звук Bose: анонсирована новая версия Redmi K100 Pro Max

Xiaomi объявила о скором выпуске Redmi K100 Pro Max в новом цвете Wind Chaser Blue. Продажи смартфона в этом оформлении начнутся 11 августа.

Аппарат получил 6,9-дюймовый плоский OLED-дисплей с тонкими рамками, металлическую рамку и цельный металлический корпус. На задней панели расположено световое кольцо, способное менять подсветку в такт музыке.

Фото Redmi

Смартфон ориентирован прежде всего на геймеров. Он оснащен экраном с частотой обновления 185 Гц, который поддерживает более 30 популярных игр. За производительность отвечают Snapdragon 8 Elite Gen 5 и чип AI D2, позволяющие одновременно повышать частоту кадров и разрешение. Частота дискретизации сенсора достигает 480 Гц, а специальная игровая антенна должна снижать задержки соединения.

Основная камера получила сенсор на 200 Мп, дополненный 5-кратным перископическим телеобъективом с 100-кратным зумом и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Фото Redmi

За автономность отвечает аккумулятор Xiaomi Jinshajiang на 9070 мА•ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная на 50 Вт, обратная проводная на 27 Вт и обратная беспроводная на 22,5 Вт. Динамики настроены Bose.