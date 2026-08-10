Блок питания на 1350 Вт с 12-летней гарантией и поддержкой новых видеокарт. Представлен модульный БП Gamdias Thor P2

Компания Gamdias представила серию компьютерных блоков питания Thor P2, предназначенную для мощных игровых и рабочих систем.

В линейку вошли модели мощностью 850, 1050 и 1350 Вт. Все они выполнены в увеличенном 160-мм формате ATX, получили полностью модульную систему подключения кабелей и сертификат энергоэффективности 80 Plus Platinum.

Фото Gamdias/ithome

Блоки питания соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и оснащены современным разъемом 12V-2х6 для подключения производительных видеокарт. Внутри используется схема с APFC, LLC-резонансом, синхронным выпрямлением и DC-DC-преобразованием. Производитель также установил японские конденсаторы, рассчитанные на работу при температуре до 105 °C.

За охлаждение отвечает вентилятор с гидродинамическим подшипником FDB. При низкой нагрузке в диапазоне 15–20% он может полностью отключаться, обеспечивая практически бесшумную работу. Корпус получил раздельную верхнюю вентиляционную решетку, а электронная часть защищена шестью механизмами безопасности.

На серию Thor P2 компания Gamdias предоставляет 12-летнюю гарантию.