100 дюймов, 4K, 120 Гц и задержка всего 1 мс — дешевле 500 долларов. Представлен проектор Xgimi Z9X

Он уже поступил в продажу в Китае

Компания Xgimi представила новую версию проектора Z9X — 4K High Brightness Edition. Главным обновлением стал трехцветный RGB-лазер Nichia QuaLas 42, благодаря которому яркость выросла до 1600 лм по стандарту CVIA.

Контрастность составляет 1600:1, а динамическая достигает 30 000:1. Проектор поддерживает HDR Vivid, охватывает DCI-P3 и 110% BT.2020, а специальная сертификация SGS подтверждает снижение характерных для лазерных моделей артефактов изображения.

Фото Xgimi/gizmochina

Новинка оснащена оптическим зумом 0,98–1,3:1 и способна создавать 100-дюймовую картинку с расстояния 2,17 м без цифрового масштабирования и потери разрешения. Устройство весит 1,5 кг, имеет толщину 7,8 см и комплектуется поворотной подставкой с регулировкой по вертикали на 150 градусов. Автоматические функции включают фокусировку, коррекцию геометрии, обход препятствий и адаптацию изображения под цвет стены.

Для игр проектор предлагает VRR и ALLM, режим 4K при 60 Гц и 1080p при 120 Гц. Заявленная задержка составляет всего 1 мс. Также предусмотрены Dolby Audio, два HDMI, включая порт с eARC, и два USB 2.0. В Китае Xgimi Z9X 4K High Brightness Edition оценили в 3298 юаней — около $488.

